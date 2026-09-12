Frisches Grün Der neue Kunstrasen für Frielingsdorfs Fußballer kann kommen

Gute Nachrichten für den SV Frielingsdorf: Der Vergabeausschuss des Lindlarer Gemeinderates hat am Donnerstagmorgen in nichtöffentlicher Sitzung für die Erneuerung des Kunstrasens in der Oni-Arena gestimmt. „Ein Anbieter hat den Zuschlag bekommen, damit gibt es grünes Licht für das Projekt“, bestätigte Bürgermeister Sven Engelmann auf Nachfrage. Die Ausschreibung für die Arbeiten lief bis Mitte August, danach waren die abgegebenen Angebote geprüft und dem Ausschuss vorgelegt worden.

Bald Kork statt Gummi in Frielingsdorf

Konkret muss der alte Spielbelag abgenommen und entsorgt werden. Die bisherige Füllung, die insgesamt mehrere Tonnen umfasst, besteht aus einem Sand-Gummi-Gemisch, das bei der damaligen Errichtung dem Stand der Technik entsprach. Aus Umweltschutzgründen – Teile des Gummis könnten bei Regen ausgewaschen werden und in den Boden gelangen – wird beim neuen Kunstrasen auf eine Mischung aus Sand und biologisch vollständig abbaubarem Kork gesetzt werden. Zudem soll der Unterbau komplett saniert und wieder eingebaut werden.

Reihe von Auswärtsspielen für Frielingsdorf?

Geht es nach der Gemeinde und dem SVF, die sich die Kosten teilen, soll der Baustart bereits im Oktober sein. Für die Frielingsdorfer Fußballer bedeutet das, dass sie sich für die Bauphase eine neue Spiel- und Trainingsstätte suchen müssen. Bei den Jugendmannschaften ist das kein Problem, da diese bereits in Spielgemeinschaften antreten. „Wenn wir die genauen Termine wissen, sprechen wird die anderen Vereine im Fußballkreis und beim Verband Mittelrhein an“, kündigte Stephan Menzel an, der sich auch nach seinem Ausscheiden als Vorsitzender aus dem SVF-Vorstand, weiter um die Sanierung des Platzes kümmert.

Sensibilisierung der Frielingsdorfer und jede Menge Aktionen

Hauptaufgabe des Vereins für die kommenden Wochen ist laut Menzel die Sensibilisierung der Bevölkerung dafür, dass der Verein eine Menge Geld aufzubringen hat. Dazu werde man in allen Mannschaften für den Kunstrasen werben und Gespräche mit den Sponsoren führen. Denkbar seien auch Sonderaktionen wie der Verkauf bestimmter Quadratmeter des Spielfeldes. Dazu kommen Initiativen wie der Grillwurstverkauf „Die Knüssprigen“ im Rewe-Markt. „Jeder Euro hilft uns und jede Aktion sendet das Signal, das wir Unterstützung gut gebrauchen können“, so Menzel.

Bürgermeister Sven Engelmann dazu: „Für den Rat der Gemeinde und mich persönlich kann ich sagen, dass das Engagement des Vereins imponiert. Der Verein setzt wirklich alles daran, den neuen Rasen möglich zu machen.“