Wenn man so will, hat Lindlar künftig einen Doppelregenten: Sven Engelmann, der Bürgemeister der Gemeinde, hat am Montag den Königsvogel des Schützenvereins Lindlar aus dem Kasten geholt. Dass der erste Bürger der Gemeinde zugleich Schützenkönig ist, wird in Lindlar bereits Sensation genannt. So etwas gab es zuletzt in Gummersbach, wo sich 2012 der damalige Bürgermeister Frank Helmenstein den Traum vom Königstitel erfüllte.

Nach ersten Informationen unserer Zeitung lieferte sich Engelmann beim Königsvogelschießen zum Schützenfest zuletzt mit drei weiteren Aspiranten einen spannenden Wettkampf - den er mit dem 297. Schuss aus dem Kleinkalibergewehr für sich entschied.

Die neuen Majestäten des Schützenvereins Lindlar werden am Abend in Amt und Würden gesetzt: Die sogenannte Proklamation ist für 21 Uhr vor dem Pfarrer-Braun-Haus (Dr.-Meinerzhagen-Straße) vorgesehen. Zu Ehren der scheidenden Majestäten sollen der Musikverein Wipperfürth und das Tambour-Korps „Blau-Weiß“ Hartegasse den Großen Zapfenstreich zelebrieren. Anschließend setzt sich der Festumzug in Bewegung. (r)

Ein ausführlicher Bericht folgt.