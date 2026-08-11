Bereits seit 1978 gibt es im Zentrum von Scheel ein traditionelles Dorffest. So kamen auch am vergangenen Wochenende zahlreiche Bürger zum „Treff in Scheel“. Rund um den dortigen Brunnen verwandelte sich der Scheeler Dorfpark in einen gemütlichen Festplatz: Bühnen, Buden und Pavillons hatten die vielen Helfer aus dem Dorf und aus den Reihen des Bürgerverein Scheel aufgebaut.

„Wir freuen uns über die sehr vielen Besucher, die in diesem Jahr wieder unser Fest besuchen; die meisten Menschen kommen aus Scheel aber auch aus den umliegenden Dörfern, um gemeinsam zu feiern – auch einige Fußball-Teams sind immer zu Gast“, freut sich Jan Sauermann vom Vorstand und zudem Geschäftsführer des Bürgervereins Scheel. „Unsere rund 200 Helfer hatten sich um die Organisation, Aufbau und den reibungslosen Ablauf gekümmert“, so Sauermann weiter. So standen auf dem Festplatz einige Zelte und Buden mit diversen Spielen, wie etwa das beliebte Galgenkegeln oder eine Pik-As-Bude mit Gewinnmöglichkeiten: Die Erlöse gehen in diesem Jahr an die „Förderverein Katholisches Jugendheims Frielingsdorf e.V.“.

Pizza und Speisen vom Grill

udem gab es wieder viele Köstlichkeiten wie Pizza und Speisen vom Grill oder ein großes Angebot aus der Kuchentheke. Für die Weinliebhaber standen edle Weine bereit – das ist auch schon seit Jahrzehnten gepflegte Tradition. Zudem fanden Cocktails und Longdrinks sowie weitere Kaltgetränke auch ohne Alkohol reißenden Absatz. Am Samstag hab es DJ-Musik vom Plattenteller. Am Sonntag startete das Fest mit einem Gottesdienst im Park. Zum Frühschoppen spielte der Musikverein Frielingsdorf und auch die Tanzgruppen des SV Frielingsdorf unterhielten die Gäste. Am Abend sorgten die Musiker von „Brass Four Spass“ mit Trompete, Posaune oder Tuba für beste Stimmung. Zum Abschluss des Festes fand schließlich das beliebte „Hahneköppen“ statt.

Dort zielen die Teilnehmer im Wettkampf um die Krone mit einem Säbel auf einen an der Decke aufgehängten Stoff-Hahn. „Jeder hat drei Versuche in den einzelnen Durchgängen – der Sieger muss das Stofftier gänzlich abschlagen und erhält dafür eine Sieger-Kette sowie eine Hahnenmütze als Kopfbedeckung“, beschreibt Sauermann das Prozedere. Und „wer zweimal Hahnenkönig wird, ist „Hahnenkaiser“ – wer dreimal die Hahnen-Krone als Sieger aufsetzen darf, wird bei uns „Hahnenpapst“, erläutert Sauermann. Nach einem spannenden Wettkampf konnte sich Marc Neuenfeldt schließlich mit dem 162. Schlag gegen zehn Mitkonkurrenten durchsetzen und ist der neue Hahnenkönig von Scheel. Da er bereits 2017 den Titel errungen hatte, trägt Marc Neuenfeldt also auch den Titel „Hahnenkaiser“.