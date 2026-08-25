Nach 2002 und 2019 holte Magrit Braun, erste Brudermeisterin der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Schmitzhöhe, zum nunmehr dritten Mal die Königinnenwürde. Mit dem 83. Schuss machte sie dem Vogel den Garaus, nachdem sich Peter Herbrich die Krone (35 Schuss), Alois Prinz den linken Flügel (67 Schuss) und Karl Klinkenberg den rechten Flügel (73 Schuss) gesichert hatten. Unter lautem Jubel ihrer Schützenbrüder und -schwestern wurde sie im Rahmen des traditionellen Schützenfestes der Bruderschaft im Pfarrsaal an der katholischen Kirche im Herzen von Schmitzhöhe gekrönt.

Ishan Karndikar ist Schülerprinz

Nur die Hälfte der Schusszahl benötigte der neue Schülerprinz. Mit dem 48. Schuss holte Ishan Karndikar den Vogel von der Stange. Der neue Schülerprinz konnte aus persönlichen Gründen nicht an der Krönung teilnehmen. Begonnen hatte das Schützenfest am Freitagabend mit einer Party im Pfarrsaal, wo zahlreiche bei freiem Eintritt ausgiebig feierten und tanzten.

Am Schützenfestsonntag nahm die Bruderschaft zunächst am Morgen an der Messe mit anschließender Totenehrung in St. Laurentius teil, bevor Magrit Braun feierlich gekrönt wurde.

Langjährige und verdiente Mitglieder geehrt

Zudem wurden Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. So hält Heidolf Gumm seit 60 Jahren der Bruderschaft die Treue und durfte 1967 als Prinz und 1987 als König den Verein repräsentieren. Zudem war er von 1968 bis 1971 zweiter Schriftführer, 1978 bis 1980 und 1991 bis 1992 zweiter Brudermeister sowie 1996 bis 2000 zweiter Kassierer. Er war mehrere Male Jungschützenmeister und erhielt für seinen ehrenamtlichen Einsatz den kleinen Verdienstorden (1989), den Verdienstorden zweiter Klasse (2003) und den Verdienstorden erster Klasse (2011).

50 Jahre Vereinszugehörigkeit kann sich derweil Bernd Joseph auf die Fahne schreiben. Er war 2003 König der Bruderschaft, 1982 und 1996 zweiter Brudermeister und erhielt 1989 den kleinen Verdienstorden. 25 Jahre Mitglied in der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Schmitzhöhe sind Peter Dahlke und Regina Klinkenberg. Sie war 2017/2018 zweite Schriftführerin und erhielt 2008 den kleinen Verdienstorden.

Nach Krönung und Ehrung fand das Schützenfest am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und einer Verlosung langsam seinen Abschluss, während die Kleinsten sich bei der Kinderbelustigung austobten.