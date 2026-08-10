Dänemark ist der Sehnsuchtsort von Katja Weber und Alexander Gellesch. Zwei- bis dreimal im Jahr fährt das Paar die 900 Kilometer hoch zu einem Ort an der dänischen Küste, der „längst schon zur zweiten Heimat geworden ist“, wie sie erzählen. Mit dem skandinavischen Land verbindet das Paar aus Marienheide auch die schönste Urlaubserinnerung: Ihre Hochzeit im dänischen Ort Hirtshals. Und verbunden damit das liebste Urlaubsmitbringsel. „Das sind unsere Trauringe“, sagt Katja Weber.

Die Ringe stammen aus Lönstrup

„Die Ringe haben wir uns von einem ganz besonderen Goldschmied in der Nähe von Hirtshals, in dem kleinen Ort Lönstrup, anfertigen lassen“, erzählt der Ehemann. Das war im Jahr 2024 und seine heutige Frau dachte zunächst, dass sie dort Partnerringe in Auftrag geben. „Dann aber wurde ich überrascht. Ich bekam beim Juwelier den Heiratsantrag“, sagt sie und lächelt, als sie daran zurückdenkt. „Ich habe spontan ,Ja’ gesagt – das war ein so schöner Moment.“

Die Ringe wurden damit zu einem ganz besonderen Symbol für das Paar. Breite Silberringe, denn: „Goldschmuck mögen wir beide nicht so gern“, sagt Alexander Gellesch. Ihre Namen haben sie sich die beiden gegenseitig in die Ringe eingravieren lassen.

2024 als Verlobte aus dem Urlaub zurückgekehrt

Als Verlobte kehrten sie dann 2024 aus dem Urlaub zurück – und die Hochzeitsvorbereitungen fürs darauffolgende Jahr, für den 24. Mai 2025, begannen. „Der 24. Mai ist der Geburtstag meiner Frau“, verrät Alexander Gellesch. Die Hochzeit sollte natürlich in Dänemark stattfinden, das stand für die beiden von Anfang an fest. Im Ausland zu heiraten, ist das nicht schwierig? „In Dänemark das Aufgebot zu bestellen, ist unkompliziert gewesen“, sagt Gellesch. Die Digitalisierung ist dort weit fortgeschritten: „Wir konnten quasi alle Genehmigungen und Belege von zu Hause aus beantragen und erledigen.“

Gefeiert wurde die Hochzeit im kleinen Familienkreis. „Die erwachsenen Kinder waren bei der Trauung auf dem Standesamt in Dänemark dabei“, erzählt Katja Weber. „Für diesen besonderen Tag reisten die drei zu uns.“ Ein gemeinsames Essen schloss sich der Zeremonie an, private Hochzeitsfotos wurden am Strand gemacht - auch das gehört zu den vielen tollen Erinnerungen an den schönsten Tag des Lebens. „Es war einfach traumhaft“, ist sich das Paar einig.

Katja Weber kennt Dänemark schon seit den Kindheitstagen. Das Königreich „Danmark“, wie es auf dänisch heißt, hat sie schon damals als Mädchen gepackt und sie nie wieder losgelassen. Ihren Mann Alexander, mit dem sie seit über zehn Jahren zusammen ist, hat sie mit ihrer Leidenschaft für das Land im nördlichen Europa angesteckt. „Und sie hat mich auch fürs Angeln begeistert“, sagt er. Ein Hobby, das heute beide eng mit der dänischen Küste verbinden, berichtet Alexander Gellesch. Im Ruhestand einmal ganz in Dänemark leben? Das kann sich das Paar durchaus vorstellen.

Urlaubsmitbringsel

Mit der Volksbank Oberberg haben wir Sie bei unserem Sommerwettbewerb 2026 nach Ihrem liebsten Urlaubsmitbringsel gefragt. Unsere Redaktion hat 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt, deren Geschichten wir nun in der Zeitung erzählen. Nach den Sommerferien bestimmt eine Jury, welche der Teilnehmenden es auf die drei vorderen Plätze schaffen und welche auf die Ränge vier bis 20. Im Herbst werden die Finalisten schließlich in den Räumlichkeiten der Volksbank Wiehl geehrt.