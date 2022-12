Feuerwehreinsatz Unterstand geht in Flammen auf

Erblingen – Zu einem Brand in der Nähe der Ortschaft Erblingen ist am Samstag gegen 10.20 Uhr die Feuerwehr ausgerückt. Dort war auf einer Weide ein Unterstand schottischer Hochlandrinder in Flammen aufgegangen. Der Eigentümer hatte zunächst versucht, das Feuer zu löschen uns sich dabei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Bei dem Einsatz wurde die Holper Wehr durch die Waldbröler Einheit Heide im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit unterstützt, schilderte Wehrführer Mathias Schneider. Die rund 20 Einsatzkräfte hätten das Feuer schnell gelöscht, jedoch wären Nachlöscharbeiten wegen Glutnestern im Heu erforderlich gewesen.

Langer Weg zum Hydrant

Wegen der langen Wegstrecke zum nächsten Hydranten sei die Wasserversorgung durch die fahrzeugeigenen Tanks erfolgt, einschließlich Nachtanken seien insgesamt etwa 5000 Liter Wasser verbraucht worden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ein Übergreifen des Brandes auf den direkt angrenzenden Wald sei nicht erfolgt, berichtete Schneider. „Bei anhaltender Trockenheit wird es allerdings langsam kritisch.“