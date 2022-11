Morsbach Technischer Defekt führt zu Großeinsatz

Morsbach – Der technische Defekt eines Sensors an einer Klarlackkabine hat am Freitagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, zu einem Großeinsatz der Morsbacher Feuerwehr auf dem Firmengelände des Automobilzulieferers Montaplast geführt. Der Sensor habe einen Fehlalarm ausgelöst, sodass eine CO2-Löschanlage in Gang gesetzt wurde, berichtet Geschäftsführer Frank Schlieber. Davon betroffen waren nach Angaben der Feuerwehr gleich drei Etagen von Werk III am Morsbacher Starenweg.

Angerückt waren die beiden Löschzüge aus Morsbach und Lichtenberg mit etwa 60 Kräften unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Volker Nosek. Diese brachten vorsorglich Beschäftigte an die frische Luft und in Sicherheit, gerade sei Schichtwechsel gewesen. Danach suchten sie die Hallen nach weiteren Personen ab. „Da wir noch Kurzarbeit haben, waren da nur wenige Kollegen im Dienst, um etwa Reparaturarbeiten auszuführen.“ Bis zum frühen Abend waren weder Verletzte, noch Vermisste zu vermelden.

In der kommenden Woche werde Montaplast dem Fehler auf den Grund gehen, kündigt Montaplast-Geschäftsführer Schlieber zudem an. Der Kontakt zum Hersteller der betroffenen Klarlack-Kabine sei bereits hergestellt.



Für die meisten Kräfte der Wehr war der Einsatz gegen 19 Uhr zu Ende, bis dahin hatten sie auch weiter nach Menschen in dem Gebäude gesucht, aber niemanden gefunden. Damit ging der Einsatz auch ohne Verletzte zu Ende. Anschließend blieb noch eine kleinere Gruppe unter der Führung von Morsbachs Feuerwehrchef Mathias Schneider auf dem Gelände, um den Montaplast-Beschäftigten bei den Aufräumarbeiten zu helfen und dafür zu sorgen, dass auch die letzten Reste an CO2 entsorgt werden konnten.