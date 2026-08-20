Am heutigen Freitagabend feiert der Super-Cup des Fußballkreises Berg seine Premiere bei den Seniorenmannschaften. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Fußballkreises trifft der Kreispokalsieger auf den Kreismeister.

Auf dem Sportplatz in Eckenhagen duellieren sich der Landesligist SSV Nümbrecht und Bezirksliga-Aufsteiger VfR Wipperfürth. Eine äußerst interessante Paarung also, die um 19.30 Uhr angepfiffen wird.

Es ist der erste Titel der neuen Saison und wir sind heiß Norbert Scheider, Trainer des VfR Wipperfürth

Trainer Norbert Scheider aus Wipperfürth freut sich auf die Partie und findet die Idee gut: „Es ist der erste Titel der neuen Saison und wir sind heiß. Vielleicht wird ja eine Dauereinrichtung daraus. Dennoch sind wir natürlich Außenseiter.“ Personell kann Scheider bis auf ein paar Urlauber und einige wenige Verletzte aus dem Vollen schöpfen.

Beim SSV Nümbrecht lernt Trainer Marcus Voike durch die Bauarbeiten auf der eigenen Anlage immer neue Sportanlagen kennen. Unter der Woche trainiert der SSV aktuell in Ruppichteroth und Marienfeld, in Eckenhagen ist er zum ersten Mal überhaupt: „Wir nehmen die Bedingungen an und wollen das Spiel für uns entscheiden.“

Den Feinschliff können sich seine Jungs aktuell vorrangig über die Spiele holen, denn nach dem heutigen Abend stehen am Sonntag (Verband) sowie am Mittwoch (Kreis) weitere Pokalspiele an und dann beginnt auch schon die Meisterschaft. Für den Super-Cup und das FVM-Pokalspiel im 140 Kilometer entfernten Kellersberg am Sonntag wird Voike maximal rotieren: „Wir werden tatsächlich zwei Mannschaften formieren, zumal am Mittwoch bereits das Kreispokalspiel beim SV Schönenbach ansteht.“ Nicht mitwirken können die Verletzten Sebastian Ramspott und Niklas Goße. Fritz Schäfer sowie Henry Schäumer sind im Aufbau und Tom Hillenbach ist ebenfalls noch nicht einsatzfähig.

Supercup der Frauen

Das Spiel um den Supercup der Fußballerinnen findet am Sonntag, 12 Uhr, auf dem Platz des TuS Untereschbach statt. Als Kreispokalsieger trifft der TuS Homburg-Bröltal, der in die Landesliga abgestiegen ist, auf Kreismeister und Aufsteiger in die Bezirksliga, SC 27 Bergisch Gladbach. Für Bröltals neue Trainer Ralph Philippi und Stefan Gabriele ist es die Chance auf den ersten Titel