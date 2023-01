Jede oberbergische Kommune ist in der Ausstellung mit einigen Werken vertreten.

Nümbrecht – „Kunst für Alle“, die große Fotografie-Ausstellung auf Schloss Homburg geht bald zu Ende. Noch bis 1. Mai sind Bilder zu sehen, die der Kölner Fotograf Joachim Gies von Kunstwerken im öffentlichen Raum im ganzen Oberbergischen Kreis zwischen Radevormwald und Morsbach aufgenommen hat. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl der Fotografien, die in einem neuen Bildband versammelt sind. Gies gewährt mit ungewöhnlichen Blickwinkeln und Lichtverhältnissen einen neuen Blick auf die Skulpturen.

Die „Freunde“von Marianne Rötzel. Copyright: Joachim Gies

Im Rahmenprogramm gibt es am Sonntag, 10. April, 14 Uhr, die Gelegenheit, sich von dem Fotografen Joachim Gies selbst durch die Ausstellung führen zu lassen. Im Anschluss ab 15.30 Uhr leitet Wolfgang Rönchen vom Förderverein Schloss Homburg einen Kunstspaziergang zu den Kunstwerken in Nümbrecht. Treffpunkt ist der Weiher an der Hauptstraße.



Bildband begleitet die Ausstellung

Am Ostermontag, 18. April, 14 Uhr, gibt es eine Ausstellungsführung mit der Kulturhistorikerin und Museumsmitarbeiterin Silke Engel, die die in der Schlossausstellung und im Bildband abgebildeten Kunstwerke ausgewählt hat. Für diese Veranstaltungen muss man sich anmelden unter schloss-homburg@obk.de.

Das „Uelfe-Display“ von Raymund Kaiser. Copyright: Joachim Gies

Die Ausstellung endet schließlich am Sonntag, 1. Mai, 15.30 Uhr, mit einer Finissage, in deren Rahmen Museumsleiter Steffen Müller, die Grafikerin Nicole Elsenbach, Silke Engel und Joachim Gies erneut Führungen anbieten. Zudem werden einige der Künstlerinnen und Künstler vertreten sein, die die abgebildeten Skulpturen im öffentlichen Raum einst geschaffen haben. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung begleitet ein Bildband mit dem Titel „Kunst im öffentlichen Raum – Oberbergischer Kreis“, der für 25 Euro im Museumsshop und in oberbergischen Buchhandlungen erhältlich ist.