Aus dem Wrack ihres Autos musste die Nümbrechter Feuerwehr am Freitagnachmittag eine 46 Jahre alte Frau befreien, die in Höhe der Zufahrt zum Gelände von Schloss Homburg offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte. Das haben der Polizei zufolge Zeugen des Unfalls ausgesagt.

Kurz vor 15.40 Uhr war der Wagen demnach ins Schleudern geraten und hatte sich gedreht. Die Reichshoferin war in Richtung Bierenbachtal unterwegs, als das Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung raste. Es kippte, dort blieb es auf der Beifahrerseite liegen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin im Wagen eingeschlossen, die Freiwillige Wehr holte sie heraus. Ein Rettungsbwagen brachte die Frau ins Waldbröler Kreiskrankenhaus. Sie hatte leichte Verletzungen davongetragen. Fast 40 Kräfte der Einheiten Nümbrecht, Bierenbachtal und Winterborn.

Für die Zeit der Aufräumarbeiten und Aufnahme des Unfalls war die Schlossstraße gesperrt. Von der Feuerwehr wurden zudem ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut.