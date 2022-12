In Reichshof-Tillkausen stießen zwei Autos im Nebel und auf schneeglatter Fahrbahn frontal zusammen.

Oberberg – Ergiebige Schneefälle bis in die tiefsten Lagen haben am Sonntag zu mehr als 30 Feuerwehreinsätzen geführt. Vom Wintereinbruch besonders betroffen war laut Kreisleitstelle der Nordkreis. Auch in der höheren Orten der Kreismitte, wie Marienheide-Dannenberg, fielen knapp 20 Zentimeter Neuschnee. Überwiegend musste die Feuerwehr ausrücken, um Äste und Bäume von den Straßen zu räumen.



Kräfte des Löschzugs Gummersbach und der Rettungsdienst eilten am Morgen zu einem Unfall zwischen Liefenroth und Hardt-Hanfgarten. Dort waren drei Menschen mit ihrem Pkw auf die Seite gekippt. Mittags kollidierten auf der Hustener Straße zwischen Reichshof-Tillkausen und Hespert zwei Pkw: Ein Drolshagener war in einer Kurve auf die Gegenspur geraten. Auslaufendes Öl musste aus dem Wassergraben abgepumpt werden. Auch in Derschlag und Hülsenbusch krachte es. Laut Polizei gab es bei keinem Unfall Verletzte. (ag/kup)