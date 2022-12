Oberberg Wintereinbruch führt zu Unfällen und Staus

Der plötzliche Wintereinbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag hat auch in Oberberg zu Unfällen geführt.

Oberberg – Der plötzliche Wintereinbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag hat in den Morgenstunden stellenweise zu Behinderungen im Straßenverkehr geführt. Betroffen war vor allem die Autobahn 4 zwischen der Anschlussstelle Reichshof-Eckenhagen und dem Kreuz Olpe-Süd. Dort staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern, nachdem bei Olpe ein Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet war.



Während der gut zweistündigen Aufräumarbeiten geriet der Verkehr dann immer wieder ins Stocken. Ins Rutschen gerieten vor allem Lastzüge, zumeist in Fahrtrichtung Köln. So berichtet Christoph Schulte, Sprecher der Kölner Autobahnpolizei, von einem Lastwagen, der sich bei Eckenhagen festgefahren habe. „Als die Polizei kam, hatte der Fahrer aber schon alles selbst geregelt und dafür gesorgt, dass sein Fahrzeug befreit werden konnte.“



Glatte Straßen: Zwei Lkw landen auf B 256 im Graben

Im weiteren Verlauf seien auf der Zubringerstraße, der Bundesstraße 256, zwei Lastwagen im Graben gelandet, in Höhe des Rastplatzes Hasbacher Höhe sei ein weiterer Lastzug in die Leitplanke gedonnert. Alle Unfälle ereigneten sich nach 8 Uhr. „Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen, es gab keine Verletzten“, sagt Schulte. Ansonsten berichtet die Kölner Autobahnpolizei von wenigen weiteren Unfällen: Autos hätten sich auf der nass-glatten Fahrbahn quergestellt. Niemand sei verletzt worden.



Zuvor waren in den Höhenlagen rund acht bis zehn Zentimeter Neuschnee gefallen. Wie die Polizei in Oberberg mitteilt, habe es auf den anderen Straßen in der Zeit zwischen 1 und 7 Uhr nur sechs Unfälle gegeben, es blieb bei kleineren Sachschäden.