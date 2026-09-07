Eckenhagen„Flowmarkt“ lockte nicht nur Stammgäste an

Neugierig beobachtete Giulia (9) aus Reichshof-Eckenhagen, wie Eckhard Pfiffer seine Druckmaschine mit Buchstaben versieht, Farbe aufträgt und das Wort „Flowmarkt“ auf Papier druckt. „Ich habe 25 Jahre lang an der Realschule in Wiehl Buchdruck mit den Schülern gemacht“, berichtete Pfiffer. Nun sei er im Ruhestand und wünsche sich, das Equipment wieder in pädagogische Hände geben zu können, damit es weiterhin für schulische Zwecke genutzt wird. „Es wäre einfach zu schade, wenn das alles nur in der Ecke liegt oder gar weggeschmissen werden müsste.“ Denn Buchdruck könne Wort und Schrift für Kinder und Jugendliche begreifbarer machen.

Stets positive Stimmung erlebt

In Eckenhagen war Pfiffer jetzt mit seinem Stand Teil des reichhaltigen Angebots, das sich den Besuchern des „Flohmarktes“ präsentierte. Denn es ist im Reichshofer Ortsteil geliebte Tradition, dass die Kulturkantine Oberberg zum Ende der laufenden Saison dazu einlädt. Dort bieten Händlerinnen und Händler, Kunstschaffende und Kunsthandwerker ihr reichhaltiges Angebot an selbst Hergestelltem an.

Schon in sechster Auflage So entstand eine Mischung aus Floh- und Kunsthandwerkermarkt, wo jeder für sich oder andere, für Haushalt oder Garten etwas finden konnte – ruhig und stressfrei. „Es ist ein Markt in entspannter Atmosphäre. Das lieben die Menschen, die teilweise schon seit vielen Jahren Stammgäste auf dem Flowmarkt sind. Ich persönlich habe hier noch nie eine negative Stimmung wahrgenommen“, erklärte Ingo Winkelströter vom Gastgeberverein.

Die Kulturkantine Oberberg veranstaltet vier bis fünf Musikevents während des Jahres – und zum Ende der Saison eben den „Flowmarkt“, diesmal in sechster Auflage. „Dabei stand gar nicht fest, ob es dieses Jahr einen Flowmarkt geben wird. Aber wir wurden von sehr vielen Menschen angesprochen, die den Wunsch nach dem Markt äußerten. Wir haben uns dann mit dem Eckenhääner Lädchen zusammengetan und den Markt in Kooperation geplant“, erklärte Winkelströter und ergänzte, dass es für die Veranstaltung spreche, wenn Unmut darüber geäußert wird, wenn der Markt nicht stattfinden würde.

Wir sind rund 40 Mitglieder im Verein. Im Schnitt sind zehn davon aktiv an solchen Events beteiligt. Die braucht es aber auch. Ingo Winkeölströter

Doch ohne freiwillige Hände, die alles organisieren und durchführen, seien solche Veranstaltungen nicht machbar. „Wir sind rund 40 Mitglieder im Verein. Im Schnitt sind zehn davon aktiv an solchen Events beteiligt. Die braucht es aber auch“, betonte Ingo Winkelströter.

Die Eckenhagener strömten zahlreich aufs Gelände der Kulturkantine und genossen Shoppen, Musik und Kulinarisches. Nebenan gab Outdoor Oberberg aus Waldbröl eine Einführung ins Bogenschießen.