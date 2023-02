Hahnbuche – „Er ging mir nicht mehr aus dem Kopf“, sagt Erika Krämer (70), als sie an die erste Begegnung mit ihrem Mann Axel Krämer (74) zurückdenkt. Der hatte damals seinen Bruder zu dessen Freundin in den kleinen Reichshofer Ort Hahnbuche gebracht, denn die jungen Leute wollten tanzen gehen. Sie luden Erika ein, doch mitzukommen. Ab dem 1. Mai waren Erika und Axel ein glückliches Paar, das aber schon ab dem 1. Juli 1968 eine Fernbeziehung führen musste, weil der Brüchermühler zur Bundeswehr eingezogen wurde.

1977 zogen sie gemeinsam nach Hahnbuche

„Auch wenn wir uns in dieser Zeit selten gesehen haben, wussten wir irgendwann, dass wir zusammenbleiben“, erinnert sich Axel Krämer. Zur Verlobung schenkte er Erika 1970 eine Kette mit einem goldenen „A“ als Anhänger. Die Friedrichs, Erika Krämers Familie, hatte den jungen Mann da längst herzlich in ihrem Kreis ausgenommen: „Es war, als hätte ich immer schon dazugehört.“ Am 30. Juni 1971 heirateten die beiden standesamtlich in Denklingen und kirchlich in der Eckenhagener Barockkirche.

Axel Krämer hatte Kraftfahrzeugschlosser gelernt, wurde aber später, bis zum Ruhestand, Betriebsleiter eines Gummersbacher Unternehmens. Erika Krämer war als Industriekauffrau in einem Baustoffhandel tätig. Schon bald wuchs die Familie um die drei Töchter Jessica, Katrin und Meike. Vier Enkel gibt es schon, auf die Geburt des fünften Enkelkindes im Oktober freuen sich die Jubilare schon. 1977 zog das Paar ins eigene Haus in Hahnbuche, das Grundstück war ein Geschenk von Erikas Eltern, die sich freuten, dass das junge Paar gleich nebenan einzog.

In der Dorfgemeinschaft seit Beginn aktiv

Das Dorfleben in Hahnbuche prägten Krämers von Anfang an mit. So waren sie Gründungsmitglieder der Dorfgemeinschaft „Im Grund“ und genossen viele Dorffeste – inklusive des Fletschenschießens. Aber damit waren Krämers bei Weitem freizeitmäßig noch nicht ausgelastet. Axel Krämer war König und Kaiser der Eckenhagener Schützen, beide Jubilare gehen gerne kegeln und erkunden beileibe nicht nur Oberberg mit dem Rad. Während Erika Krämer noch bis vor kurzem für die Eckenhagener Tourist-Info tätig war, wandert ihr Mann als Wegezeichner regelmäßig Wanderstrecken ab. Hoch hinaus ging es für ihn zudem beim Gleitschirmfliegen in Österreich.



Die Jubilare

Der erste Kuss beim zweiten Treffen besiegelte es: Erika Friedrichs und Axel Krämer wollten sich nie mehr trennen.

Ihr Wunsch: Noch viele Jahre fit bleiben, um weitere schöne Erinnerungen zu sammeln.

Erika Krämers beste Eigenschaften: „Sie ist bodenständig und gradlinig.“

Axel Krämers beste Eigenschaften: „Er ist ehrlich, offen und verständnisvoll.“

Das Geheimnis der Ehe: Dem anderen die Freiheit geben, die er braucht. (kpo)

Neugierig auf die Welt, bereiste das Paar unter anderem Namibia, Peru und erkundete das Nordkap. Viele Fotos erzählen von diesen Reisen. Einmal jährlich wird die Wand im Esszimmer daher neu geschmückt. Ihre Goldhochzeit möchten Erika und Axel Krämer mit einer Party im Garten feiern, auf die Gratulanten freuen sich beide schon sehr.