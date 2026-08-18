Wegen des Waldbrandes im Hohen Venn in Belgien kommt es auch im Oberbergischen Kreis aktuell zu einer Geruchsbelästigung durch Brandrauch. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Auch die Warn-App Nina hat ausgelöst. Der Kreis teilt jedoch mit: „Es besteht keine Gefahr. Halten Sie die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei für Notrufe frei.“

Weitere Informationen sind am Bürgertelefon des Oberbergischen Kreises erhältlich, unter (0 22 61) 88 38 88. Außerdem veröffentlicht der Kreis Updates auch online auf seiner Internetseite. (r)