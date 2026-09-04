Zum Beginn des neuen Schuljahrs gilt für die Kinder und Schulanfänger, die i-Dötzchen, wieder eine besondere Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Für die Autofahrer und alle weiteren mobilen Verkehrsteilnehmer in Oberberg gilt somit wieder: Bitte besondere Vorsicht walten lassen, damit die Kids auf dem Schulweg sicher sind.

Zum Schulbeginn hatten sich oberbergische Polizeibeamte und Vertreter der Verkehrswacht Oberberg an verschiedenen Grundschule-Standorten positioniert. So geschehen auch an einer Kontrollstelle vor dem Gebäude der städtischen Gemeinschaftsgrundschule am Waldbröler Wiedenhof.

Schule hat begonnen

An der Busbucht winkten Beamte die passierenden Autofahrer heraus, um sie gemeinsam mit den Schulkindern zu bitten, umsichtig zu fahren. „Brems dich! Schule hat begonnen – Pass bitte auf mich auf!“ steht auf den kleinen Kärtchen, die die 23 Kinder aus der Klasse 4b den Autofahrerinnen und Autofahrern durch die geöffnete Seitenscheibe überreichten.

„Wir möchten darauf hinweisen, dass die Autofahrer Rücksicht auf die Kleinen nehmen, wie auch hier in der Tempo-30-Zone vor der Grundschule am Wiedenhof“, beschrieb Ingo Sauerbier, Vorsitzender der Verkehrswacht Oberberg, das Ziel der Aktion. „Wir wollen die Fahrer zu mehr Sicherheit und aufmerksamem Fahren sensibilisieren; außerdem möchten wir weniger Elterntaxis vor den Schulen sehen, die Staus verursachen. Wir möchten, dass die Kinder auf ihrem Weg zur Schule sicher sind“, schilderte Carsten Röser, Leiter der Polizeidirektion Verkehr in Oberberg.

Appell an die Autofahrer

Bei den jungen Hauptpersonen kam die Sache gut an: „Wir finden die Aktion gut und die Autofahrer haben uns versprochen, dass sie daran denken, langsam zu fahren“, sagten die Schülerinnen Emilia und Mila aus Waldbröl.

„Wir sind stets mit unseren Schülern bei der Schulbeginnaktion dabei und in diesem Jahr sind es die Kids aus unserer Klasse 4b“, ergänzte Klassenlehrerin Wera Krämer von der GGS Wiedenhof.