Dr. Susanna Serpentin ist aufgeschmissen: Hausverbot! Die Kuratorin hat im alten Bürgerhaus der Stadt Waldbröl einen der verbotenen Räume betreten – und ist dabei erwischt worden. Jetzt muss sie draußen bleiben, die Suche nach einem geheimnisvollen Dokument hat ein plötzliches Ende gefunden. Die Wissenschaftlerin braucht also dringend Hilfe. Doch wer sie unterstützen möchte, der muss sich erst mal an den wachsamen Augen von Carolin Peters und Jaqueline Gomer vorbeimogeln. Die heißen wirklich so und sind auch im richtigen Leben die Hüterinnen der Stadtbücherei im schmucken Bürgerhaus, das einst den Landräten im Altkreis Waldbröl als Wohnsitz gedient hat.

Alles andere aber ist frei erfunden – und zwar von Peters (32) und Gomer (39), die aus ihrem Arbeitsplatz zum dritten Mal in den Sommerferien einen „Escape Room“ machen – das Motiv ist diesmal: „Das Echo der Vergangenheit“. Ging es früher um den Zauberlehrling Harry Potter, so führen 13 Aufgaben diesmal tief hinein in die Historie der Marktstadt.

Aus dem Waldbröler Stadtarchiv stammen historische Fotografien, die Hinweise bergen können. Carolin Peters aus dem Leitungsteam der Stadtbücherei blättert in einem der Alben. Copyright: Jens Höhner

Wer dieses Abenteuer wagen möchte, der muss indes mindestens 13 Jahre alt sein. „Der allererste Escape Room war nur für Kinder gedacht – da waren die Erwachsenen so traurig, dass wir den zweiten dann für Kleine und Große gemacht haben“, schildert Peters. „Und das ist jetzt fast genauso.“ Weil sie und ihre Kollegin sich aber eigentlich nichts vorschreiben lassen, haben sie nun die Geschichte und die Rätsel dazu selbst entwickelt.

„Im Februar haben wir angefangen“, erinnert sich Gomer. Sie betont: „Alles ist wirklich historisch – egal, ob Person, Ort oder Wappen.“ Der „Escape Room“ in der Abteilung Romane öffnet am heutigen Dienstag und schließt seine Pforten am Sonntag, 16. August 2026. An den ersten drei Tagen gibt es jeweils vier Touren, ab Freitag dann drei. Mit 21 Gruppen und jeweils drei bis vier Teilnehmenden sind eigentlich alle Termine ausgebucht – eigentlich, denn die Familien von Leserinnen und Lesern dieser Zeitung bekommt eine Extra-Chance (siehe „Exklusiv“).

Die Rätseltouren durch die Bücherstube in Waldbröl sollen eine gute Stunde dauern

Am Montag sind die beiden Leiterinnen und zur Mittagszeit noch damit beschäftigt, die Kulisse für das Rätselraten aufzubauen. Die schweren Möbel haben ihren Platz gefunden, nun gilt es, mit viel Liebe zum Detail die anderen Dinge auszubreiten. „Man könnte sagen, dass wir im 14. Jahrhundert starten“, deutet Carolin Peters an und ruckelt an den Requisiten. „Der Escape Room an sich aber soll eher an das 19. Jahrhundert erinnern.“

Waldbröls Stadtarchivar Volker Wetzler hat den beiden Frauen ebenso geholfen bei der Ausstattung wie die Mannschaft vom „Kaufhaus für Alle“, aus dem Geschirr, Kerzenleuchter und anderer Zierrat stammen. Jaqueline Gomer: „Viele Sachen sind aber auch Leihgaben.“ Ein bisschen Vorsicht ist also geboten bei der Rätseltour.

Diese soll jeweils eine gute Stunde dauern, drei Probeläufe hat es bereits gegeben, am Montagnachmittag hat zudem die Waldbröler Schulverwaltung aus dem Rathaus um Leiterin Rebecca Wagner zuletzt noch die Köpfe rauchen lassen. Jede Zeitreise beginnt damit, dass Wappen den Rittersitzen Beuinghausen, Diezenkausen und Isengarten zugeordnet werden müssen. Daraus ergibt sich ein Wort, das ein Schlüssel ist zum nächsten Geheimnis.

In einer Nische steht zudem ein altes Telefon – am anderen Ende: der Telefonjoker. „Wer wirklich nicht weiterweiß, der erhält von uns einen kleinen Hinweis“, verspricht Peters. Und ihre Kollegin Gomer rät dazu, auch mal nach unten zu schauen und vielleicht alte Koffer zu öffnen. Eine Kamera beobachtet übrigens jedes Team. Ein bisschen aufgeregt seien sie schon, verraten die beiden Schöpferinnen vor der Premiere. Peters: „Aber vor dem ersten Test mit Verwandten, den Freundeskreisen und unserem Förderverein war das deutlich schlimmer.“

Exklusiv für Leserinnen und Leser dieser Zeitung

Die Touren durch den „Escape Room“ in der Waldbröler Bücherei, Kaiserstraße 82, sind ausgebucht. Für Familien der Leserinnen und Leser dieser Zeitung gibt es aber einen Sondertermin: Wer spielen will, der kann am Samstag, 15. August 2026, um 14.50 Uhr dabeisein. Eine Anmeldung ist Pflicht jedoch bis kommenden Donnerstag, 13. August 2026, 18 Uhr per E-Mail an: info@buecherei-waldbroel.de, Betreffzeile: Sondertermin.

Wer älter als 18 Jahre ist, zahlt eine Gebühr von fünf Euro, Teamgröße: zwei bis vier Personen. Wer jünger ist als 16, benötigt zudem eine Begleitung.

Mini-Escape-Game für kleine Leute in Waldbröl

Während der „Escape Room“ für junge Menschen ab 13 Jahren gedacht ist, können sich Schmökerfreundinnen und Freunde, die mindestens sechs Jahre alt sind, nach der Sommerpause ab 31. August mit einer Begleitperson wieder im „Mini-Escape-Game“ probieren und mit Schmökerchen, dem kleinen Bibliotheksgeist, auf Spurensuche gehen. Wer zehn Jahre alt, darf allein losziehen. Es gilt Rätsel zu lösen, geheimnisvollen Fährten zu folgen und Gespenster zu zählen – und das ganz ohne digitale Technik. Das Spiel ist verfügbar bis zum Familienfest am Samstag, 5. September 2026, während der regulären Öffnungszeiten.

www.buecherei-waldbroel.de