Ihr diesjähriges Sommerfest hat die Waldbröler Ortsgruppe der DLRG am Wochenende gefeiert. Nachdem der Verein im vergangenen Jahr sein 90-jähriges Bestehen gefeiert hatte, gab es nun wieder eine „Blaulichtparty“ rund um das Vereinshaus in der Ortschaft Hermesdorf. Nachdem der Samstagabend vorwiegend der Unterhaltung bei Essen und Getränken und viel Livemusik diente, war der Sonntag der Familientag.

Bei sommerlichem Cocktail-Wetter wurde am Samstagabend die Party eingeläutet, an der Cocktailbar hatte das dreiköpfige Team mit zwei Laras und einer Kerstin auch gleich alle Hände voll zu tun. Bei ihnen gab es die bekannten Klassiker sowie Slush Ice. Am späteren Abend sorgte die Oberbergische Band Stockbrot mit Rock- und Partymusik vor mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern auf der Bühne in der Fahrzeughalle für Stimmung, für die Musik zur Nacht war dann DJ Hermann aus Reichshof zuständig.

Bei einem solchen Fest in Waldbröl-Hermesdorf melden sich immer wieder Interessierte

20 Helferinnen und Helfer waren an der Vorbereitung und der Veranstaltung beteiligt. Der ausgestellte Anhänger mit Ausrüstung zur Rettung aus Hochwasserlagen oder Strömungssituationen verwies auf die Spezialisierung der Waldbröler Ortsgruppe: Dieser Anhänger enthält neben einem Schlauchboot auch Seiltechnik, ihn gibt es in Oberberg nur am Standort Hermesdorf.

„Ein solches Fest dient auch dazu, Präsenz in der Öffentlichkeit zu zeigen“, erklärte Julian Ranke, Schatzmeister des Vereins. So meldeten sich immer einige Interessierte, die gern zur Ortsgruppe stoßen möchten. 200 Mitglieder hat diese zurzeit, sie ist eine von sechs aktiven Gruppen im Oberbergischen Kreis. Angeboten werden neben Schwimm- und Rettungskursen im Waldbröler Balneo-Bad auch Lehrgänge im Sanitätsbereich und Erste-Hilfe-Kurse.

Eine weitere Spezialisierung hat sich die Gruppe in der Wassergewöhnung für autistische Menschen zu Eigen gemacht. Einmal in der Woche trifft sich ein Kreis mit sechs Teilnehmenden und mehreren Trainern im Hallenbad und bietet Hilfe an. Einen Kurs dieser Art gebe es sonst seines Wissens weit und breit nicht, schildert Julian Ranke.

Die Einsatzorte der Ortsgruppe Waldbröl sind deutschlandweit. So sei man in der Vergangenheit auch beim Elbe-Hochwasser, ebenso beim Hochwasser im Kreisgebiet oder bei der Flutkatastrophe an der Ahr mit Einsatzkräften und technischer Hilfe zur Stelle gewesen.

Am Familiensonntag gab es dann auch Spaß für Kinder mit einer Mega-Hüpfburg und nähere Informationen für die Älteren zur Ausstattung des Standorts am Kickekamp. Geräte wie das Schlauchboot und der Tauchroboter wurden erklärt und ein Oldtimer-Klinomobil konnte besichtigt werden.