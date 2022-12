Spendenbetrug Polizei Waldbröl sucht Geschädigte

Waldbröl – Am Freitagnachmittag haben zwei junge Männer auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes am Raabeweg in vermutlich illegal Spenden gesammelt, meldet die Polizei. Diese bittet jetzt Geschädigte, sich zu melden.

Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 15 Uhr darüber informiert, dass auf dem Parkplatz zwei Männer mit Klemmbrettern Kunden ansprachen und offenbar um Geldspenden baten. Auf den mitgeführten Klemmbrettern befanden sich Listen, auf denen die Spender unterschreiben sollten. „Bei solchen Sammlungen ist zumeist größte Vorsicht geboten – oftmals sind die Sammlungen nicht autorisiert und das Geld kommt keinem guten Zweck zugute sondern fließt in die Taschen von Betrügern“, warnt die Polizei.

Als die beiden jungen Männer bemerkten, dass der Zeuge auf sie aufmerksam geworden war, entfernten sie sich zunächst, wurden aber bald von den beamten angetroffen. Es handelte sich um zwei Hagener (21, 22), die gebrochen deutsch sprachen und mit einem Auto mit belgischen Kennzeichen angereist waren. Im Auto fand die Polizei Bargeld, aber keine Klemmbretter, deren Existenz die beiden vehement abstritten. Die Polizei rät allen Geschädigten, Anzeige zu erstatten. (sül)