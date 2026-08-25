„Tolles Signal“In Waldbröl startet am 1. Oktober ein neues hausärztliches MVZ

Mit dem hausärztlichen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Kreiskrankenhaus Waldbröl entsteht nicht nur ein wichtiger Baustein für die zukünftige medizinische Versorgung in der Region. Oberbergischer Kreis, Klinikum Oberberg und Kassenärztliche Vereinigung gehen auch einen neuen Weg bei der Versorgung der Menschen in der Region, wie Landrat Klaus Grootens am Freitag in Waldbröl bei der Vorstellung der neuen Praxisräume am Krankenhaus Waldbröl sagte. Diese sind aktuell zwar noch leer, doch bis zum Beginn des Praxisbetriebes am 1. Oktober ist ja auch noch etwas Zeit.

Am Freitag wurde mit Heike Gutermuth die Medizinerin vorgestellt, die die Menschen versorgen wird. Der Landrat stellte klar, dass das neue MVZ keine Konkurrenz für die niedergelassenen Ärzte sein soll. Im Gegenteil: Er sieht es als Ergänzung. Und das ist mit Blick auf den aktuellen Versorgungsgrad gewiss auch nötig. Aktuell liegt der Südkreis bei 79,2 Prozent. Alles, was unter 75 Prozent ist, gilt in der Bedarfsplanung als unterversorgt. Hinzu komme, dass immer weniger Hausärzte einen Nachfolger fänden. Darauf habe der Kreis bereits erfolgreich reagiert mit einem Medizin-Stipendien-Programm.

Möglichst viele Mediziner in der Region halten

Klinikumsgeschäftsführer Sascha Klein sagte, dass es in der Praxis nicht nur um die medizinische Versorgung der Menschen aus der Region gehe, hier werde künftig auch ausgebildet. Und zwar die jungen Mediziner, die ihren ambulanten Teil in der Ausbildung zum Hausarzt absolvieren müssen. Ziel müsse es sein, die angehenden Hausärzte aus der Region oder die, die die Region schätzen lernen, hier am Ort zu halten. Auch das sei in der DNA des neuen MVZ enthalten. Das Klinikum, so berichtet er, habe bereits seit Jahren Erfahrung mit Versorgungszentren unterschiedlicher Disziplinen.

Für die KV versprach Timo Krupp, dass die Vereinigung an der Seite des neuen Versorgungszentrums stehen werde. Von einem „wichtigen und erfreulichen Schritt“ sprach Waldbröls Bürgermeisterin Larissa Weber. Eine gute und wohnortnahe medizinisch Versorgung gehöre zu einer lebenswerten Stadt. „Das hier ist ein tolles Signal für die Stadt und die gesamte Region“, sagte Weber.

Zur Person

Heike Gutermuth, geboren 1984 in Troisdorf, ist verheiratet, Mutter zweier Kinder. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Therapeutin für funktionelle Medizin. Nach ihrem Medizinstudium an der Universität Bonn war sie Assistenzärztin für Allgemeinmedizin in der Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie am Uniklinikum Bonn, danach Assistenzärztin in der Inneren Medizin/Geriatrie des St. Josef Krankenhauses in Engelskirchen. Heike Gutermuth ist seit 2023 Fachärztin für Allgemeinmedizin und hat in dieser Funktion in einer Praxis in Rösrath sowie als Fachärztin für Allgemeinmedizin und Therapeutin für funktionelle Medizin in einer Praxis für präventive Medizin gearbeitet.