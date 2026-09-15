Manchmal kann aus Entsetzen etwas Konstruktives erwachsen. Nachdem Reinhold Vogt und seine Ehefrau Calogera Lo Re-Vogt im Fernsehen eine Dokumentation über die Folgen der Klimakrise auf das Mittelmeer gesehen hatten, waren beide mehr als aufgewühlt. Ein Streitgespräch zum Thema „Was lässt sich in privatem Rahmen gegen den Klimawandel tun?“ in der Familie brachte den 79-Jährigen aus der Waldbröler Ortschaft Diezenkausen zum Nachdenken. Das Thema Nachhaltigkeit liegt ihm am Herzen, und das Warten auf verantwortungsvolles Handeln der großen Politik reicht ihm nicht.

Dann kam dieser Morgen, als der gebürtige Berliner beim Wachwerden eine Idee hatte: ein Gesellschaftsspiel, das Menschen in den Austausch zum Thema Nachhaltigkeit bringt. Das keine Lösungen, aber Denkanstöße bietet, das nicht in Streit oder Konkurrenz mündet, sondern zu einem Überprüfen des eigenen Lebens führen kann.

Waldbröler Erfindern bietet auch englische Version an

Reinhold Vogt sagt: „Das Spiel soll das Bewusstsein der ganz jungen Leute für unser nachhaltiges beziehungsweise unser nicht-nachhaltiges Verhalten schärfen. Die Jungen sollen die Eltern, die Onkel und die Tanten, die Omas und die Opas in Diskussionen verwickeln.“

Auf seiner Internetpräsenz stellt er sein „NaturSpiel“ kostenfrei zur Verfügung. Als druckbare Dateien gibt es das auf vier Din A4-Seiten aufgeteilte Spielfeld, 80 Aktionstexte, die nachhaltiges und nicht-nachhaltiges Verhalten benennen, sowie die Anleitung mit wenigen Regeln. Bei der anspruchsvolleren Variante für Ältere, das der Waldbröler „Sustainability“ genannt hat, sind die Aktionstexte auf Englisch. „Es gibt dazu auch eine Vokabelheft-Hilfe“, verspricht der Erfinder.

Eine Schraube tut es auch

Die Spielfiguren, die der Waldbröler mit seiner Frau Calogera nutzt, sind kleine Gegenstände aus dem täglichen Leben: ein Verschluss, eine Schraubenmutter, ein Knopf, außerdem wird ein Würfel benötigt. Die Lösungsansätze auf den Karten sind nicht eindeutig. Bewusst hat der Spiele-Erfinder sie so offen gehalten, dass in alle Richtungen diskutiert werden kann.

So fragt er unter anderem, ob die Anschaffung eines sparsamen Kleinwagens oder das Car-Sharing nachhaltiger sind. Was aber passiert, wenn es im Ort gar kein Car-Sharing gibt? Leicht wäre es, dann im Spiel für den Kleinwagen zu votieren. Doch man könnte sich zum Beispiel auch Gedanken darüber machen, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, um ein solches Projekt anzustoßen.

„Einfache Lösungen gibt es nun einmal nicht, wenn es um die Klimakrise geht“, betont Vogt, er ansonsten auch gerne Lernprogramme entwickelt. Und bedauert, dass das Thema oft – statt zu Ideen – zu Konflikten führt. Auch darum hat er das Spiel erfunden. Es soll, ohne zu belehren, zum Austausch anregen. Zu einem Austausch, der vielleicht wiederum Lösungen auf den Weg bringt oder zumindest ein Umdenken hin zu einem bewussteren Leben anregt. Darum gibt es zum Schluss auch keinen Gewinner.

Stattdessen soll der Spielende, der als Erster durchs Ziel geht, davon erzählen, was er in der Natur besonders schön findet. „Denn darum geht es doch: unsere Welt, die viel Schönes zu bieten hat, wahrzunehmen und zu erhalten“, findet Reinhold Vogt. „Ich würde mich freuen, wenn das ,NaturSpiel’ und ,Sustainability’ dazu beitragen, die Sensibilität von noch mehr Menschen für Umwelt und Klima zu erhöhen.“