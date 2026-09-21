Am Samstag stand in Wiehl alles im Zeichen der Kinder, denn der alljährliche Weltkindertag unter dem Motto „Starke Kinder – starke Zukunft“ stand an. Das Wetter hielt zwar einen Regenguss parat, dennoch versammelten sich rund 40 Vereine, Verbände, Initiativen und Einrichtungen mit ihren Ständen im Wiehlpark.

Melken an der Luftballon-Kuh

Neben Bewegungsparcours, Bastelaktionen und Leckereien wurden auch die Rechte und Bedürfnisse von Kindern in den Mittelpunkt gerückt. An Infoständen konnten sich Eltern über verschiedene Möglichkeiten informieren, unter anderem bei der Carl-Hans-Stiftung, die sich dafür einsetzt, allen Kindern eine gleichwertige und gerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Aber auch für Kinder war dieser Stand ein Glanzlicht, denn sie konnten dort an einer Luftballon-Kuh das Melken üben.

Spannend wurde es ebenfalls bei Augenglanz. Unter der Frage „Du willst wissen, wie man mit bestimmten Augenkrankheiten sehen kann?“, konnten Kinder mit Spezialbrillen sehen, wie beispielsweise Menschen mit einem Grauen Star die Welt wahrnehmen. Zusätzlich wurden Eltern über Kurzsichtigkeit bei Kindern aufgeklärt und wie sie langfristig Augenkrankheiten vorbeugen können.

Außerdem gab es ein ausgedehntes Bühnenprogramm. Zur Eröffnung kam Bürgermeister Ulrich Stücker, der betonte, dass Gemeinschaft stark macht. Den ganzen Tag wurde das Publikum mit Tänzen, Musik und dem Zirkus „ZAMiSA“ unterhalten. Die Darbietungen sollten die Vielfalt und Kreativität der jungen Generation widerspiegeln.

Der Weltkindertag stehe für Teilhabe und Gemeinschaft. „Vereine und Institutionen setzen ein Zeichen dafür, dass starke Kinder die Grundlage für eine starke Zukunft sind“, betont die Stadt. Die Veranstaltung biete Kindern die Möglichkeit, neue Interessen zu entdecken, Vereine kennenzulernen und aktiv mitzumachen. Gleichzeitig zeige sich, wie vielfältig die Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien in Wiehl sind.