Wiehl – Die Stadt Wiehl hat mit Immobilienkäufen die Voraussetzung für zwei Projekte der Stadtentwicklung geschaffen. Wie Bürgermeister Ulrich Stücker mitteilt, gehört ihr jetzt zum einen das Haus zwischen dem Hotel Platte und der Wülfringhausener Straße. Dieses kann damit in die nun anstehende Neugestaltung der unmittelbar angrenzenden Einmündung zum „Stadteingang West“ einbezogen werden.

Zum anderen hat die Stadt das Objekt „Haus Petersen“ erworben. Das Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße gegenüber der Volksbank ist vor allem wegen seiner Umlage von Bedeutung. Denn nun ist die Stadt in der Lage, an der Südseite der Wiehlbrücke einen neuen Zugang zum Wiehlpark zu schaffen.

Fluss und Park werden zu „Seequartier“

Dass Fluss und Park in dieser Weise von der Bahnhofstraße aus sicht- und erreichbar werden müssen, ist eine zentrale Forderung der mit der Neugestaltung beauftragten Landschaftsplaner. Der dahinter liegende Garten wird bei der Umgestaltung des Pro-Markt-Geländes zum „Seequartier“ einbezogen.

Für das Haus selbst gebe es noch kein Nutzungskonzept, sagt Bürgermeister Stücker. Er könne sich aber gut vorstellen, ein Amt der Stadtverwaltung unterzubringen oder Büros und Wohnungen zu vermieten.

In dem Geschäftshaus an der Bahnhofstraße hat die Familie Petersen lange ein Eisenwarengeschäft betrieben. Später waren dort unter anderem der Wäscheladen Lang, die Wiehl-Apotheke und das Café 90 untergebracht.

Nachbar auf dem anderen Wiehlufer ist der Schuhhändler Wolfgang Seitz. Der Geschäftsmann sagt: „Es wäre ein großer Gewinn für die Bahnhofsstraße, wenn dieses Haus wieder aufgewertet würde.“