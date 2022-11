Corona Testzentrum ab Samstag in Wipperfürther Drahtzieherei

Wipperfürth – Heute startet in der Hansestadt die nächste Teststation. Ab 11 Uhr können sich Alle in der Alten Drahtzieherei kostenlos per Schnelltest auf Covid 19 testen lassen. Vier Teststraßen stehen zur Verfügung, knapp 150 Personen können bei voller Auslastung pro Stunde getestet werden, ohne Anmeldung. Die Bürgerstiftung setzt auf das Verfahren der Lang AG, die die Teststationen betreibt, solange bis die Mitarbeiter der Alten Drahtzieherei die Tests selber durchführen können.

Bis zu 150 Tests pro Stunde möglich

Öffnungszeiten

Die Teststraße in der Alten Drahtzieherei ist ab sofort geöffnet, eine Anmeldung zu den Schnelltests ist nicht erforderlich. Geöffnet sind die vier Teststraßen montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr. Wer das Verfahren digital nutzen will, muss sich registrieren, vorab oder vor Ort.

https://obk.lumux-guardian.com

In dem großen Saal sind zwei Teststraßen aufgebaut, zwei mobile stehen im kleinen Raum, so dass auch weitergetestet werden kann, wenn im Saal eine Veranstaltung stattfindet, erläuterte Dr. Markus Braun, Vorstand der Bürgerstiftung. Innerhalb von einer Woche nach Kontaktaufnahme sei alles aufgebaut und startklar gewesen, lobt er die Zusammenarbeit mit der Firma Lang. Der Bedarf an weiteren Teststationen sei in Wipperfürth vorhanden, das zeigten auch die Schlangen vor der Station an der Apotheke an der Gaulstraße.

Tobias Lang, Vorstand der Lang AG, freut sich, dass er auch in der Hansestadt, in der er zur Schule gegangen ist, ein entsprechendes Angebot zum Testen machen kann. In Lindlar laufen die Tests in dem auf Präsentationstechnik spezialisierten Unternehmen sei März. Dank einer speziellen Software kann der ganze Anmeldungs- und Benachrichtigungsvorgang digital erfolgen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Registrierung bei der Software Lumux Guardian schon, dann gibt es einen QR-Code aufs Handy, auf dem nach dem Test auch das Ergebnis angezeigt werden kann. Der ganze Schnelltest ist so in wenigen Minuten abgeschlossen. Das Testergebnis kann per QR-Code auf Wunsch auch von Dritten, also Geschäften oder Restaurants, gelesen werden, und zwar ohne Aufwand und sehr fälschungssicher, sagt Tobias Lang.