Wipperfürth – Sachschaden, aber keine Beute. Bei einem Einbruch im Gewerbegebiet „Am Stauweiher“ in Wipperfürth sind die Täter laut Polizei leer ausgegangen.

Laut Polizei waren die Unbekannten in der Nacht auf Dienstag, 1. März, in das Gebäude einer Firma eingestiegen. Dazu hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen, um ins Gebäude zu kommen. In der Firma haben die Unbekannten dann mehrere Büros und eine Halle durchsucht, aber offenbar nichts mitgenommen.

Einbruch in Wipperfürth: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die im Gewerbegebiet in der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, etwas Verdächtiges gesehen haben.

Erst in der Nacht zu Montag hatte es einen Einbruch an der Lüdenscheider Straße gegeben, bei dem Unbekannte Täter in ein Haus eingestiegen waren und Laptop, Smartphone und Autoschlüssel gestohlen hatten.

Hinweise an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 0 22 61/81 99-0.