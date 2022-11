Lindlar – Das Ferienprogramm 2020 findet in der Gemeinde in abgespeckter Form statt. Der Lindlarer Mini-Ferienspaß bietet verschiedene Kurse und Aktionen wie Schnupperklettern, Bogenschießen, eine Medienwoche im Jugendzentrum Horizont und einiges mehr. Auch Puppenspieler Gerd Pohl kommt nach Lindlar und führt sein Stück „Die Prinzessin ist futsch“ auf. Das Programm wurde wegen Corona zunächst abgesagt, findet nun aber mit Schutzmaßnahmen und einer geringeren Teilnehmerzahl statt, so die Pressemitteilung.

Kostenlose Angebote für Kinder auf Metabolon

Auch der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) bietet ein Sommerferienprogramm auf Metabolon, Am Berkebach 1, in Lindlar an. Für Kinder von fünf bis zehn gibt es täglich in der ersten und vierten Ferienwoche das Programm „Auf Indiana Jones Spuren – Müllarchäologie“.

Anmeldungen

Ab Montag, 22. Juni, sind Anmeldungen zum Ferienspaß in Lindlar unter Telefon 0 22 66/96-228 möglich.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen sowie das Formular zur Einverständniserklärung der Eltern gibt es im Internet. www.lindlar.de

Auf Metabolon wird das Ferienprogramm für Kinder vom Entsorger Bergischer Abfallwirtschaftsverband (BAV) angeboten. Zu allen Terminen ist eine Anmeldung erforderlich. Entweder telefonisch unter der Nummer 0 22 63/80 55 34 , oder per E-Mail an:

daniel@bavmail.de

Leben wir im „Plastikzeitalter“? Die Kinder schlüpfen in die Rollen von Müllarchäologen und untersuchen, was von unseren Abfällen übrig bleibt. In der dritten und sechsten Ferienwoche geht es im Programm „Von der Quelle bis ins Meer “ um einen spielerischen Umgang mit Natur und Technik.

An Kinder von sechs bis elf Jahre richtet sich „Bewegung und Aktion: Spiel, Sport und Spaß auf Metabolon“. Die Angebote finden in kleinen Gruppen unter Anleitung statt. Die Programme finden vor- und nachmittags statt und sind kostenfrei. (asg/cor)