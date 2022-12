Lindlar – Schlimmes ließ das Einsatzstichwort befürchten, mit dem die Leitstelle den Löschzug Lindlar am späten Sonntagabend auf die Berliner Straße schickte. Gegen 22.45 Uhr wurde von dort ein Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr gemeldet. Wie Feuerwehrchef Axel Richerzhagen berichtet, hatte ein gehbehinderter Bewohner anbrennendes Essen auf seinem Herd bemerkt.

In der Aufregung stürzte er und konnte alleine nicht wieder aufstehen. Das Essen schmorte inzwischen weiter und sorgte für immer mehr Rauch in der Küche. Nachbarn hörten schließlich, wie der Mann auf sich aufmerksam machte, und retteten ihn noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus seiner Wohnung. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte holten das Essen vom Herd und lüfteten. Nach gut einer Stunde rückten sie ab. Wie die Feuerwehr betont, verengten entlang der Berliner Straße parkende Fahrzeuge den Raum massiv und erschwerten den Einsatz zusätzlich. (sfl)