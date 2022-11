Die Kirmes ist fester Bestandteil des Schützenfestes in Lindlar.

Lindlar – Kölsch-Rock von den „Räubern“ markiert am Freitag, 5. August, bereits den ersten Höhepunkt des Schützenfestes 2022. Nach zweijähriger Zwangspause wollen die Lindlarer Schützen den Ortskern fünf Tage lang in grünen und weißen Farben strahlen lassen.

Einlass zur „Kölschen Schützennacht“ im Festzelt an der Dr.-Meinerzhagen-Straße ist am Freitag um 19 Uhr. Ab 20.30 Uhr bringen die Kölner Newcomer „Bel Air“ und Solist Timo Schwarzendahl die Zuhörer langsam auf Betriebstemperatur, bevor die „Räuber“ die Bühne entern. Der Samstag, 6. August, gehört der Jugend des Schützenvereins. Zunächst wird ab 15 Uhr auf dem Schießstand der neue Schülerprinz oder die neue Schülerprinzessin ermittelt. Um 21 Uhr beginnt die „Welcome Back Party“ der Jungschützen im Festzelt, der Eintritt ist frei.

Das Programm

Die Lindlarer Kirmes

Freitag, 5. August

20.30 Uhr, Kölsche Schützennacht mit den Räubern, Bel Air und Timo Schwarzendahl im Festzelt, Einlass ab 19 Uhr

Samstag, 6. August

15 Uhr, Schießen der Schülerschützen auf dem Schießstand, ab 21 Uhr „Welcome Back Party“ im großen Festzelt

Sonntag, 7. August

9.30 Uhr, Schützengottesdienst in St. Severin, 11 Uhr Konzert des MV Wipperfürth im Festzelt, 13.15 Uhr Schießen der Jungschützen, 16 Uhr Festzug über die Dr.-Meinerzhagen-Straße, 20 Uhr Königsball mit der Band „SAM“.

Montag, 8. August

11 Uhr, Frühschoppen im Festzelt, begleitet durch den Musikverein Lindlar, 15 Uhr Königsschießen, 21 Uhr Proklamation vor dem Pfarrer-Braun-Haus, anschließend Königszug mit Feuerwerk von der Eremitage

Dienstag, 9. August

20 Uhr, Schlussball mit der Band „SAM“ und den „Dienstagskünstlern“ im Festzelt

Start in den Sonntag mit Schützengottesdienst

Mit einem Schützengottesdienst in der Severinuskirche starten die Vereinsmitglieder in den Sonntag. Die Messe beginnt um 9.30 Uhr und wird durch den Musikverein Wipperfürth begleitet. Nach der Kranzniederlegung geben die Wipperfürther Musiker unter Leitung von Tobias Sünder ab 11 Uhr ein Konzert im Festzelt.

Ab 13.15 Uhr geht es auf dem Schießstand um die Prinzenwürde 2022. Spätestens um 16 Uhr wird es im Ortskern richtig voll. Dann startet der Festumzug auf der Dr.-Meinerzhagen-Straße, zu dem der Schützenverein Lindlar die Grünröcke aus der Region, sowie mehrere Musikvereine und Tambourcorps begrüßen wird. Nach dem Umzug beginnt das Konzert des Musikvereins im Zelt. Ab 20 Uhr tritt die Tanz- und Showband „SAM“ beim Ball zu Ehren des scheidenden Königspaares Volker und Phillis Grüsges auf.

Feuerwerk verlegt

Aus Sicherheitsgründen

Aus Sicherheitsgründen wird der Abschussort des Höhenfeuerwerks verlegt – zum Abschluss des Schützenfestes am Montag, 8. August.

In den früheren Jahren wurde das Feuerwerk von der Eremitage, oberhalb von Bismarckstrasse/Borromäusstrasse, abgefeuert. In Absprache mit den beteiligten Behörden, so der Schützenverein, habe man sich für einen neuen Standort entschieden: Oberhalb des Sportzentrums/Freizeitpark zwischen der Vossbrucher Straße und den Tennisplätzen des TC Lindlar beziehungsweise dem Rasenplatz des TUS Lindlar.

Am neuen Abschussort könnten die sicherheitsrelevanten Abstände mehr als eingehalten werden und zudem sei eine bessere Sichtbarkeit des Höhenfeuerwerks für die Besucher und Gäste gewährleistet.



Eine besonders gute Sicht auf das Feuerwerk habe man im Ortskern am Kirmesmarkt, entlang der Königsberger Straße, am Kreisverkehr Pollerhofstrasse Rheinstrasse/Königsberger Straße, entlang der Straße Bachwiese sowie entlang der Kölner Straße zwischen dem Restaurant „Zum Holländer“ und der Bäckerei Kamps.



Mit der Verlegung des Abschussortes wird auch der Zugweg beim Festumzug am Abend des 8. August angepasst. Er führt wieder über die Pollerhofstrasse, die Königsberger Straße und die Kölner Straße. (r)

Lindlar: Frühschoppen ab 11 Uhr am Montag

Nach drei Jahren werden die Grüsges am Montag, 8. August, wahrscheinlich zum vorerst letzten Mal als Inhaber der Königskette aufwachen. Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen im Festzelt unter Beteiligung des Musikvereins Lindlar. Ab 15 Uhr liegt der Fokus eindeutig auf dem Schießgelände am Johannesweg – dort wird der erste Lindlarer König nach dem Ausbruch der Pandemie ermittelt. Zuschauer sind willkommen, für Speisen und Getränke wird gesorgt, der Musikverein Lindlar setzt den Rahmen.

Die neuen Majestäten werden um 21 Uhr vor dem Pfarrer-Braun-Haus mit dem Großen Zapfenstreich proklamiert, ihre Vorgänger nach außergewöhnlich langen Amtszeiten verabschiedet. Mit dem anschließenden Königsfestzug werden die frisch gebackenen Majestäten den Lindlarern vorgestellt, dessen Abschluss bildet das Feuerwerk von der Eremitage aus. Am Dienstag, 9. August, um 11 Uhr wird die Vogelstange vor die Haustür des neuen Königs gesetzt. Am Abend ab 20 Uhr beenden die Band „SAM“ und die Rückkehr der „Dienstagskünstler“ auf die Bühne das Schützenfest 2022.