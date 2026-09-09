Sie ist die erste Schützenkönigin der St.-Sebastianus Schützenbruderschaft Agathaberg: Tanja Schoppach holte nach einem kurzen, aber nicht minder spannenden Vogelschießen mit dem 115. Schuss den Königsvogel von der Stange. Eine erst kürzlich erfolgte Satzungsänderung erlaubt es nun auch Frauen der Bruderschaft in dem Wipperfürther Kirchdorf, am Königsvogelschießen teilzunehmen – eine Chance, die sich die 51-Jährige nicht entgehen lassen wollte.

Mit drei weiteren Aspiranten trat Schoppach zum Wettkampf an und beendete diesen nach genau 47 Minuten. Königin zu sein ist für sie allerdings keine ganz so neue Rolle. Ihr Mann Michael Schoppach war bereits 2024 Schützenkönig von Agathaberg. Erwählte der heute 54-Jährige seine Frau zu seiner Königin, tat sie es ihm nun gleich, und beide wurden zu Königin und König gekrönt.

Die Rolle als Königin ist nicht neu

Neuer Prinz der Schützen in Agathaberg wurde mit dem 155. Schuss Finn Dörpinghaus. Zu seiner Prinzessin erwählte er Joana Klammer. Lina Schori sicherte sich mit dem 116. Schuss den Titel der Schülerprinzessin, und auch unter den Kleinsten hatte ein Mädchen die Nase vorn. Neue Kinderprinzessin wurde Pauline Gonschor. Sie erlegte den Vogel mit dem 52. Schuss.

Dass Pauline Gonschor aus einer wahren Schützenfamilie kommt, beweist auch die Tatsache, dass nicht nur ihr Vater Christof Gonschor beim Königsvogelschießen mit dem 18. Schuss dem Vogel die Krone nahm. Ihre Mutter Raphaela Gonschor stand während der Krönung an ihrer Seite, denn sie hatte sich mit dem 182. Schuss den Titel der Schützenliesel gesichert.

Der Krönung auf dem Schulhof der katholischen Grundschule wohnten neben der Bürgermeisterin der Hansestadt Wipperfürth, Anne Loth, der befreundete Verein aus Thier bei. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten der Musikverein Dohrgaul und der Tambour-Korps Blau-Weiß Hartegasse. Nach der feierlichen Krönung, die mit dem großen Zapfenstreich einen würdigen Abschluss fand, wurde auf dem Königsball zur Musik von DJ Uli Becker kräftig das Tanzbein geschwungen.

Die Jubilare 75 Jahre: Werner Schmitz; 65 Jahre: Günter Dörmbach 60 Jahre: Josef Gerke, Heinz Rocholz; 50 Jahre: Peter Beckmann, Norbert Börsch, Klaus Flosbach, Hermann-Josef Herzhof, Ulrich Radermacher, Toni Wolf; 25 Jahre: Bernd Berger, Sylvia Börsch, Chantal Bremerich, Tobias Friedrich, Sebastian Heller, Patrick Herzhof, Marcel Herzhof, Anita Kausemann, Markus Kausemann, Markus Kleiner, Monika Rocholz. St.-Sebastianus-Ehrenkreuz: Thomas Ufer, langjähriger Vorsitzender der Bruderschaft; Vereinsorden: Frank Schuster, Jason Ufer