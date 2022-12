Wipperfürth/ Wipperfeld/ Brochhagen – Narrenzunft und KG Baulemann zogen an Weiberfastnacht zu den Kitas, besuchten, Unternehmen und holten sich den Rathausschlüssel von Bürgermeisterin Anne Loth. Die Kitas in Wipperfeld und Brochhagen machten einen kleinen Zug. Die Redaktion war dabei.

Karneval mit Einschränkungen feierten viele Jecken. Copyright: NICKEL

Wipperfürth

Es dauerte nur ein paar Sekunden, da hatte Prinz Bonsai I. , angefeuert von Prinzessin Bianca und dem ganzen Schmölzjen der Narrenzunft, den Schlüssel aus den Händen von Bürgermeisterin Anne Loth erobert und bis Aschermittwoch die Herrschaft der Narren über die Hansestadt ausgerufen. Vielleicht lag der schnelle Erfolg daran, dass die Narrenzunft angesichts der Corona-Pandemie die Taktik gewechselt hatte und statt um 10.11 Uhr schon um 9.50 Uhr vor dem Büro der Bürgermeisterin auftauchte, zudem hatten die Tollitäten noch ein Geschenk mitgebracht. Prinz Bonsai nahm auch gleich am Schreibtisch der Bürgermeisterin Platz, ihre Arbeit wollte er dann aber doch nicht machen. Währenddessen schnappten sich Bürgermeisterin Anne Loth und Prinzessin Bianca eine Schere und die Krawatte von Michael Lenzen, dem federführenden Redakteur der BLZ, war ab.

Prinz Bonsai I. entreißt Bürgermeisterin Anne Loth den Rathausschlüssel und übernimmt das närrische Regiment. Copyright: Michael Lenzen

War die Narrenzunft zu früh, so kam die KG Baulemann deutlich später als geplant ins Rathaus. Das erste rot-weiße Dreigestirn der Stadt ließ sich feiern und sorgte mit seinen selbst getexteten Liedern für reichlich Stimmung. Prinz Marcus I. Jungfrau Dirklinde und Bauer David mussten noch eine Zugabe geben, bevor sie zur nächsten Station weiterziehen konnten. Für Jungfrau Dirklinde, alias Dirk Osberghaus, war der Besuch im Rathaus ein Heimspiel, schließlich arbeitet er seit Jahren bei der Stadt Wipperfürth. Die Bürgermeisterin habe sich beim Rathaussturm der Narrenzunft äußerst clever angestellt und den falschen Schlüssel herausgerückt, so Prinz Marcus. Den echten Schlüssel, der wirklich auf alle Türen passe, den habe Bauer David von der Bürgermeisterin erhalten.

Brochhagen

„Wir sind wahrscheinlich der kleinste Karnevalszug in Lindlar, vielleicht sogar der einzige“, sagt Gruppenleiterin Sandra Wolf-Lenort. 16 Kinder der zur Kita Hartegasse gehörenden Waldgruppe „Buntspechte“ zogen bunt kostümiert durch Brochhagen. Angeführt von einem Spielzeugtrecker, ging es vom Auenweg über die Hauptstraße zu Getränke Ufer und von dort zum Gasthaus Wiesengrund, wo Eltern und Großeltern den jecken Zug in Empfang nahmen und ausgiebig Kamelle geworfen wurden. Sogar einen eigenen Sessionsorden haben die Kinder gebastelt. In diesem Sinne: „Buntspechte Alaaf!“.

Der kleine Zoch der Kita ging durch Brochhagen. Copyright: NICKEL

Wipperfeld

Mit einem eigenen Dreigestirn feiert die Kita St. Clemens in Karneval. Rapunzel, Spiderman oder Zauberer spielten Spiele und veranstalten eine Polonaise. Überrascht wurden die Kinder von der Narrenzunft Neye, die mit guter Laune und Karnevalsmusik aufliefen. Gemeinsam zogen sie über das Kitagelände. Bei Kamelle-Rufen regnete es reichlich Popcorn und Süßigkeiten.