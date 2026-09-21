Ein Hauch altägyptischer Magie wehte über den Marktplatz im Herzen der Hansestadt Wipperfürth, als die Tänzerinnen der Valberter Konfetti aus Meinerzhagen in Kostümen wie aus vergangener Zeit die Bühne betraten. Zeremonienstäbe mit Schlangenköpfen verziert wirbelten durch die Luft, die Köpfe der Tänzerinnen trugen goldene Kronen oder die Masken des Anubis - mit einer tollen Choreografie, die auch die eine andere Hebefigur beinhaltete und die Damen sich auch mal durch die Lüfte warfen, begeisterten sie das Publikum.

Tanzshows sorgen für Stimmung

Vor den Valberter Konfetti hatten das Bühnenprogramm des mehrtägigen Stadtfestes die Spark Dancers eingeläutet. Ihnen folgten dann im halbstündigen Takt ein Highlight nach dem anderen. Aber auch ohne das hochkarätige Bühnenprogramm wäre es den Besuchern, besonders viele Familien hatten ihren Weg in die Innenstadt Wipperfürths gefunden, nicht langweilig geworden.

Bereits am Donnerstag war zum Weltkindertag geladen worden, am Freitagabend stand Wipperfürth ganz im Zeichen des Laufsports. Und am Samstag und Sonntag tummelten sich im Rahmen des Stadtfestes auf dem Marktplatz neben der Bühne auch Getränke- und Essenswagen, während die Untere Straße Vereine, Institutionen, Schulen und Kindergärten, sowie viele Händler privater und geschäftlicher Natur mit ihren Ständen säumten und verwandelten die Einkaufsstraße in eine Flaniermeile.

Oberberger bringen Erinnerungsstücke mit

Trotz des Wochenendes fanden auch einige Besucher ihren Weg ins Rathaus. Aber nicht, um mit Anliegen bei der Verwaltung vorzusprechen, sondern um Objekte abzugeben, die die Geschichte des Oberbergischen Kreises dokumentieren. Bereits seit einigen Tagen gastiert die Stiftung Haus der Geschichte mit ihrer Ausstellung „MuseumMobil“ auf dem Hausmannsplatz. Interessierte konnten sich unter der Woche und auch am Wochenende im Rahmen des Stadtfestes einen Teil der bereits in 37 anderen Städten und Kreisen gesammelten Objekte ansehen.

Und auch in Wipperfürth war zum Sammelsamstag aufgerufen worden. Hintergrund ist, dass In Düsseldorf derzeit ein neues Museum zur Geschichte Nordrhein-Westfalens entsteht und auch der Oberbergische Kreis darf da nicht fehlen.

Ausstellungskoordinator Elias Nüse berichtet, dass bis zur Mittagszeit bereits zehn Oberberger vorbei gekommen waren, um historische Schätzchen abzugeben. „Eine Frau war dabei, die die Teilnehmerurkunde ihres Großvaters mitgebracht hatte. Diese besagt, dass er bei der Rollhockey-Weltmeisterschaft 1951 in Barcelona dabei war“, rollte er das leicht vergilbte Dokument auseinander. Ein lustiger Zufall hatte ergeben, dass gleich mehrere Leute vorbei kamen, und Kleiderbügel des ehemaligen Geschäfts „Müller Wipperfürth“ im Gepäck hatten. „Sie hatten alle gelesen, dass bei uns ein Herrenanzug dieses Geschäfts abgegeben worden war. Nun haben wir auch die passenden Kleiderbügel dazu“, freute sich Nüse, gespannt welche historischen Schätzchen im Laufe des Tages noch seinen Weg zu ihm und in die Ausstellung finden.