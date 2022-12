Beratungsstelle öffnet im Sommer Leichlinger Quartierstreff zieht in die Kirchstraße

An der Kirchstraße soll das Quartiersbüro einziehen.

Leichlingen – Die Suche nach einem Standort für das neue Quartiersbüro der Stadtverwaltung ist beendet. Die Anlaufstelle für Nachbarn, Ratsuchende und andere Bürgerinnen und Bürger soll an der unteren Kirchstraße untergebracht werden. Der Stadtrat beschloss im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung am Donnerstag die Anmietung der ebenerdigen Räume, in denen zuletzt die Filiale der Commerzbank war.

Ursprünglich war für den Quartierstreff wie berichtet ein leer stehendes Ladenlokal an der Montanusstraße ausgekundschaftet worden, neben der Park-Apotheke in der Passage des Stelzen-Hochhauses. Die soziale Beratungsstelle hätte dort den Vorteil gehabt, dicht an der Wohnsiedlung Cremers Weiden zu sein, deren Betreuung zum Programm der Stelle gehört.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ganze Stadt wird Brauchtumszone Anzeige Diese Regeln gelten in Leichlingen über Karneval

In den Etat der Stadt sind neben den Mietkosten 12.000 Euro für die Einrichtung der Arbeitsplätze aufgenommen worden. Das Büro des bereits eingestellten Quartiersmanagers Sascha Göbeler soll im Sommer eröffnet werden.