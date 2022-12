Bergisch Gladbach – Die Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in Heidkamp, an dem die Feuerwehr am späten Sonntagnachmittag mit Blaulicht vorfuhr, war stark verraucht. Und doch atmeten die Feuerwehrleute erst einmal auf. Denn die fünfköpfige Familie in der Wohnung war Schlimmerem offenbar gerade entkommen.

Als in der Küche auf dem Herd eine Pfanne mit Fett in Flammen aufging, habe die Mutter ihren Sohn geistesgegenwärtig davon abgehalten, das brennende Fett mit Wasser zu löschen, berichtet Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders. Damit habe sie eine lebensgefährliche Fettexplosion, wie sie bei einem Löschversuch mit Wasser entstanden wäre, verhindert.

Mutter und Sohn wurden laut Feuerwehr dennoch vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Brand in der Küche löschten die Einsatzkräfte der Feuerwehr von Außen. Dadurch gelang es, das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses rauchfrei zu halten. Die Feuerwehr kontrollierte zudem die Wohnung über der Brandwohnung „Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner des Hauses zurück in ihre Wohnungen“, berichtet Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders.



Die betroffene Brandwohnung sei vorübergehend nicht bewohnbar. Die Familie sei jedoch bei Verwandten untergekommen. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit sieben Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz. Nach gut 50 Minuten habe habe die Einsatzstelle gegen 17.20 Uhr an die Bewohner übergeben werden können, so Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders.