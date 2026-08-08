Am heutigen Samstag (8. August 2026) um 12 Uhr ist es soweit: Bürgermeister Marcel Kreutz, Landrat Arne von Boetticher, Kreisdechant Norbert Hörter und Burkhardt Unrau, Sprecher der Schausteller, eröffnen die Laurentiuskirmes auf dem Konrad-Adenauer-Platz in der Bergisch Gladbacher Stadtmitte. Wie gewohnt wird das Bierfass angestochen und St. Laurentius lässt die Glocken läuten. Und nicht zu vergessen: kostenlose Fahrchips werden in der Menschenmenge, die zur Eröffnung vorbei kommt, verteilt.

Insgesamt geht die Kirmes vier Tage, von Samstag bis Dienstag. Die kleinen und großen Gäste erwartet eine Reihe von echten Klassikern unter den Fahrgeschäften. Gemeint sind etwa der „Ostseestern“ – ein Riesenrad, das mit seiner Höhe von 38 Metern einen besonderen Blick über die Dächer der Kreisstadt bietet. Auch dabei sind der „Steamer“ und der „Ring-Renner“ ebenso wie der Autoscooter „Route 66“, die Schlittenfahrt „Hawaii Swing“ und das Labyrinth „Chrystal City“.

Zum Abschluss veranstalten die Schausteller ein großes Feuerwerk

Für die kleinsten Gäste gibt es Entchenangeln, Miniscooter, ein Kinderkarussell und vieles mehr. Wer Hunger und Durst stillen will, kann dies an den Getränke- und Imbissbuden tun. Und für alle Naschkatzen gibt es an den Süßwarenständen allerlei Leckeres zu entdecken.

Den Abschluss der Kirmes feiern die Schausteller gemeinsam mit den Gästen wie gewohnt mit einem Feuerwerk am Dienstagabend nach Einbruch der Dunkelheit.

In der Kreisstadt gibt es mehrere Sperrungen

Weil die Kirmes nicht gerade wenig Platz einnimmt, kommt es an verschiedenen Orten zu Sperrungen. So sind bis Donnerstag, 12. August, der Parkplatz am Stadthaus und die Busspur gesperrt. Bis Mittwoch, 12. August, ist außerdem die Busspur am Konrad-Adenauer-Platz gesperrt.

Linienbusse, die die Haltestelle „Markt“ anfahren, weichen auf die Ersatzhaltestelle „An der Gohrsmühle“ aus. Entlang des Stadthauses bis zum Kreisverkehr Schnabelsmühle ist die Durchfahrt für Fahrzeuge, auch Fahrräder, gesperrt. Ebenfalls nicht befahrbar ist die gegenläufige Radspur der Laurentiusstraße auf ihrem letzten Abschnitt am Rathaus. Der Wochenmarkt findet in der Fußgängerzone statt.