Bergisch Gladbach – An diesen Geburtstag dürften sich Familie und Freunde wohl ohne Probleme immer gut erinnern: Die kleine Isabel erblickte am Schnapszahl-Dienstag, 22.2.22, um 8.37 Uhr im Kreißsaal des Evangelischen Krankenhauses Bergisch Gladbach das Licht der Welt – eine besondere Zahlenkombination, die sich so nicht wiederholt. Mama Romina Wolff und Papa Marcel Mörs waren auf jeden Fall überglücklich. „Es war für uns ein sehr schönes Erlebnis und zum Glück ging alles relativ schnell“, berichtet Mama Romina Wolff kurz nach der Niederkunft.

Nach etwas mehr als vier Stunden auf der Welt

Um 4 Uhr morgens waren die beiden Bergisch Gladbacher im Kreißsaal angekommen und konnten ihre Tochter schon nach etwas über vier Stunden in die Arme schließen.

„Aufgeregt waren wir beide gar nicht, es war eher die Vorfreude und Neugierde, unsere Kleine jetzt endlich kennenlernen zu dürfen“, berichte der stolze Papa Marcel Mörs über die Geburt seiner Tochter. Genug Zeit dafür hat die junge Familie jetzt dafür bei ihrem Aufenthalt auf der Wochenbettstation des Evangelischen Krankenhauses. (db)