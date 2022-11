Bergisch Gladbach – Auch Bürgermeister Frank Stein (SPD) hat in seinem Urlaub Anteil an der Straßensanierung in Herkenrath genommen. „Ein ganz herzliches Dankeschön für diese grandiose Leistung“, funkte er am Dienstag an die Stadtverwaltung.

Die Sperrung der Landstraße wird am Mittwoch aufgehoben. Copyright: Arlinghaus

Wie das Rathaus vermeldet, wird die Landstraße zwischen Bergisch Gladbach-Herkenrath und Kürten-Spitze in der Nacht zum heutigen Mittwoch geöffnet für den Verkehr, nach einer sechs Wochen dauernden Sanierung. Am Mittwoch beginnt die Schule wieder, auch für Schulbusse und Linienbusse ist die Passage damit wieder frei. Für Autofahrer endet die Umleitung über das Dürschtal.

Zehn Zentimeter tief gefräst

Insgesamt wurden 10 000 Quadratmeter Asphalt in zwei Abschnitten zehn Zentimeter tief gefräst und in zwei Lagen eingebaut, das entspricht 2500 Tonnen Asphalt im Aus- und Einbau. Kompetent und zuverlässig habe die Bauunternehmung Dohrmann gearbeitet, lobt die Stadt.

Am Dienstag um 13 Uhr habe Dohrmann die letzten Meter Deckschicht aufgetragen. Nach dem Auskühlen in der Nacht soll die Straße befahrbar sein. (cbt)