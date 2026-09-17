Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Dolmanstraße in Refrath ist eine 75-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein internistischer Notfall den Unfall ausgelöst haben.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr. Die Bergisch Gladbacherin war nach Polizeiangaben mit ihrem Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte sie frontal mit dem Toyota eines 85 Jahre alten Mannes aus Köln zusammen.

Frau kam nach internistischem Notfall mit Auto von Fahrbahn ab

Die 75-Jährige war nach dem Zusammenstoß bewusstlos. Ersthelfer befreiten sie aus dem Fahrzeug und begannen mit der Wiederbelebung. Die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte setzten die Reanimation fort. Die Frau wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und wegen akuter Lebensgefahr auf die Intensivstation aufgenommen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein internistischer Notfall am Steuer unfallursächlich gewesen sein könnte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Für die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme blieb die Dolmanstraße etwa zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt. (red)