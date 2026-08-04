Zwei schwer verletzte Fahrradfahrer, angebranntes Essen und eine Matratze, die Feuer gefangen hatte. Zu zahlreichen Einsätzen im Stadtgebiet wurde die Feuerwehr Bergisch Gladbach das gesamte Wochenende über und auch am vergangenen Freitag sowie Montagmorgen alarmiert. Neben mehreren Tragehilfen für den Rettungsdienst, Einsätzen zur Türöffnung sowie kleineren Hilfeleistungen beschäftigten insbesondere zwei Brandeinsätze und mehrere Verkehrsunfälle die Einsatzkräfte.

Bereits am Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr nach eigenen Angaben zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos nach Refrath aus. Wenige Minuten später wurde ihr ein Wohnungsbrand in Bensberg gemeldet. Bei diesem stellte sich jedoch heraus, dass angebranntes Essen auf einem Herd eine starke Rauchentwicklung verursacht hatte.

Hubschrauber flog Verletzte in Klinik

Am darauffolgenden Samstag ging es weiter: Erst ein weiterer Verkehrsunfall, dann ein schwerer Fahrradunfall in Rommerscheid, bei dem die beiden Beteiligten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Im Verlauf des Abends geriet in einer Wohnung in Hand eine Matratze in Brand. Durch das Eingreifen der Einsatzkräfte sei die Ausbreitung des Feuers verhindert worden, heißt es bei der Feuerwehr. Kurz danach löste eine Brandmeldeanlage in einem Industriegebiet aus. Das stellte sich jedoch als Fehlalarm heraus.

Am Sonntag bestand die Einsatzliste laut Feuerwehr unter anderem aus einem glimmenden Baumstamm, einer Ölspur sowie einer brennenden Feuerschale unter einem Baum. In den frühen Morgenstunden am Montag mussten die Einsatzkräfte schließlich zweimal Personen hinter verschlossenen Türen helfen. Weil es so viele kurz aufeinander folgende Einsätze gab, wurden am Wochenende zusätzlich Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert, um die Berufsfeuerwehr zu unterstützen.