Der Eine-Welt-Laden, im Gebäude der Stadtbücherei zu finden, bietet fairgehandelte Waren an. Der Kaffee, der von Bergisch Gladbachs Bürgermeister und Stadtratsmitgliedern getrunken wird, stammt auch aus fairem Anbau. Eine Steuerungsgruppe engagiert sich für Aktivitäten. In Geschäften und Cafés gibt es faire Produkte und schließlich gibt es den Beschluss des Stadtrats: Bergisch Gladbach ist Fairtrade-Stadt.

Alle zwei Jahre

Jetzt kamen alle Akteure im Historischen Rathaus zusammen, um die erneute Auszeichnung als Fairtrade-Kommune zu feiern. Das Siegel, das der gemeinnützige Verein Fairtrade Deutschland e.V. nach umfassender Prüfung vergibt, ist zwei Jahre gültig.

Danach muss erneut geprüft werden, ob die Kriterien erfüllt werden. „Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement“, kommentiert Gabriele Apicella von der Steuerungsgruppe (zu der auch Robert Wagner von „Faireinskultur“ und Achim Rieks von „Himmel un ääd“ gehören).

Viele weitere Projekte seien für Bergisch Gladbach erstrebenswert. Auch Gladbachs Bürgermeister Marcel Kreutz ist erfreut: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in unserer Stadt“, wird er zitiert.

Stolzer Bürgermeister

Er sei stolz, dass Bergisch Gladbach dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Kommunen angehöre. Die Kreisstadt hatte 2012 erstmalig die Fairtrade-Auszeichnung erhalten und seitdem alle zwei Jahre erneuert.

In der Bundesrepublik gibt es über 820 Fairtrade-Kommunen. Deutschland ist damit ein Schwergewicht im Netzwerk der Fairtrade-Orte. Nach Angaben der Stadt umfasst die Gemeinschaft weltweit über 2000 Fairtrade-Towns in 36 Ländern.