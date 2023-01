Burscheid TWB korrigiert falsche Abbuchungen

Burscheid – Die Technischen Werke Burscheid (TWB) weisen auf einen Fehler hin. Durch einen Dienstleister der TWB war am Montag, 17. Februar, falsch abgebucht worden. Die fehlerhaften Abbuchungen von Vorausleistungen und Abrechnungen der Abwassergebühren für 2109/2020 wurden anschließend durch Rückbuchungen korrigiert. Doch dann trat der Fehler bei einem Zahllauf am Mittwoch, 19. Februar, erneut auf. „Die TWB bedauert diesen Vorfall sehr und ist enttäuscht von der Abwicklung der in Auftrag gegebenen Dienstleistung, die letztlich auf die TWB zurückfällt und einen erheblichen Imageschaden verursacht hat“, erklärt Vorstand Christian Meuthen. Die TWB werde alles unternehmen, um solche Fehler künftig zu vermeiden.

Abwasserkunden, die von den fehlerhaften Abbuchungen betroffen sind, brauchen laut TWB nichts weiter zu unternehmen. „Die Gebühren und Vorausleistungen werden erneut, mit einer korrekten Fälligkeit, in den kommenden Tagen eingezogen“, erklären die TWB. Mahnungen oder gar Mahngebühren würden nicht ausgelöst. (JAN)