Auf der B51 müssen Autofahrer derzeit an mehreren Stellen Geduld mitbringen. Zwischen Oberlandscheid und Kaltenherberg wird der Verkehr teilweise einspurig an Baustellen vorbeigeführt. Im Bereich der Löhsiedlung ist eine Verbindung vorübergehend gesperrt. Auch im Gebiet Linde wird an der Straße gearbeitet.

Doch was steckt hinter den verschiedenen Baustellen und wie lange bleiben die Einschränkungen bestehen? Ein Leser hat sich mit diesen Fragen an den „Leverkusener Anzeiger“ gewandt. Die Stadt Burscheid gibt Auskunft über die einzelnen Maßnahmen und deren voraussichtliche Dauer.

Neue Leitung für das Pumpwerk

In Oberlandscheid wird das Abwasserpumpwerk modernisiert. Die Anlage soll künftig eine höhere Leistung erbringen. Dafür wird auch die Druckrohrleitung von Oberlandscheid in Richtung Kaltenherberg vergrößert und neu verlegt. Ursprünglich war geplant, die neue Leitung im Spülbohrverfahren unter dem Geh- und Radweg entlang der B 51 zu verlegen. Während der Bauarbeiten wurde jedoch eine Wasserleitung entdeckt, die in den vorliegenden Versorgerplänen nicht verzeichnet war.

Die Planung musste daher entsprechend angepasst werden. Die Druckrohrleitung wird nun im Grünstreifen zwischen dem Geh- und Radweg und der B 51 verlegt. Da die hierfür erforderlichen Start- und Zielgruben teilweise näher an der Fahrbahn angeordnet werden müssen, ist eine einspurige Verkehrsführung mit Ampelregelung erforderlich.

Sperrung an der Löhsiedlung

Auch im Bereich der Löhsiedlung wird eine neue Druckleitung verlegt. Die Arbeiten entstehen ebenfalls durch die Sanierung des Pumpwerks Oberlandscheid. Bis zum 7. September bleibt die Durchfahrt von der Altenberger Straße in Richtung Löhsiedlung dafür gesperrt. Nach Angaben der Stadt soll die Sperrung voraussichtlich ab dem Dienstag, 8. September, wieder aufgehoben werden.

Auf der B51 in Oberlandscheid bleibt es dagegen noch länger bei der einspurigen Verkehrsführung. Ab dem 14. September soll zwar die Länge der Absperrung verkürzt werden, die Ampelregelung bleibt jedoch bestehen. Grund dafür sind weitere Arbeiten am neuen Pumpwerk. Unter anderem muss ein Messschacht in Straßennähe versetzt werden. Nach derzeitiger Planung wird die einspurige Verkehrsführung deshalb bis Mitte beziehungsweise Ende Oktober erforderlich sein.

Die Durchfahrt zur Löhsiedlung ist derzeit komplett gesperrt. Copyright: Violetta Gniß

Gasleitung muss verlegt werden

Im Bereich Linde hat die Baustelle einen anderen Grund. Dort wird eine große Gasdurchgangsleitung mit einem Durchmesser von 300 Millimetern verlegt. Die bestehende Leitung verläuft durch das Baufeld für den Neubau des Autohauses Luchtenberg. Da die Leitung dort nicht überbaut werden darf, muss sie verlegt werden. Die Arbeiten im Kreuzungsbereich sollen nach Angaben der Stadt bis zum 12. September abgeschlossen sein. Anschließend wird die Leitung in mehreren Abschnitten entlang der B51 bis zur Ortschaft Kämpchen verlegt.

Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten in Linde im November dieses Jahres abgeschlossen sein. Bis dahin müssen sich Autofahrer auf der B 51 auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die genannten Termine hängen vom weiteren Bauverlauf ab und können sich noch verschieben. (vl)