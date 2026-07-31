Seit gut fünf Jahren steht das Feuerwehrgerätehaus in Dierath auf der Tagesordnung. Der Bau direkt neben der Grundschule ist inzwischen viel zu klein, wird schon längst als „nicht mehr arbeitsfähig“ eingestuft. Ein neues Domizil muss her. Das Problem: Das derzeitige Grundstück ist ebenfalls viel zu klein.

Aber auch die Suche nach einem neuen Standort erweist sich als sehr kompliziert. Zunächst erschien ein Gelände im Bereich Nagelsbaum an der Landesstraße 291 geeignet. Im November 2022 wurde ein Bauleitverfahren eingeleitet, aber dann stellte sich heraus, dass die Entwässerung viel zu kompliziert und teuer wäre.

In der Folge kam ein Teil des Firmenparkplatzes von Adient an der Industriestraße ins Spiel. Der wäre schnell zu bebauen, aber der Löschzug Dierath fremdelt mit diesem Standort. Die Feuerwehrleute wollen lieber im Ort bleiben.

Man müsste über die Straße

Einen gewichtigen Grund hat gerade das Bündnis für Burscheid in einem Prüfantrag genannt: Die beiden zunächst geprüften Standorte liegen jenseits der viel befahrenen L 291, aber mehr als zwei Drittel der Dierath-Feuerwehrleute kommen aus dem Ort. Und weil die Landesstraße im Bereich Dierath keine Ampel hat, würden die Anmarschwege für die Feuerwehrleute womöglich sehr verlängert.

Deshalb werden jetzt Grundstücke im Bereich Handerfeld untersucht und – noch näher – direkt an der Grundschule. Auf Letztere blickt man im Rathaus allerdings kritisch. Der Weg dorthin ist nur zum Teil ausgebaut, die Einmündung müsste verbreitert werden, was wiederum die bestehende Feuerwache gefährden würde. Außerdem müssten Schulparkplätze entfallen.

Platz wäre auf dem Schulhof

Beim BfB sieht man allerdings durchaus Möglichkeiten. Der Schulhof könnte von der Straße weg verlegt werden, was mehr Sicherheit bieten würde. Dann wäre Platz, das erweiterte Gerätehaus direkt an den Schulbau anzuschließen. Ob das überhaupt geht, ist allerdings fraglich.

Ein weiteres Gegenargument sieht die Stadtverwaltung in der angespannten Parksituation in Dierath. Längs der Straße stehen immer viele Autos, was zu einem Wechselverkehr führt. Auch das, so heißt es im Rathaus, koste Zeit – sowohl beim Anrücken der Feuerwehrleute als auch beim Ausrücken. Weitere Anbauten seien an der bisherigen Stelle auch nicht möglich. Schließlich: Wenn die neue Feuerwache Dierath am bisherigen Ort entsteht, braucht es eine Interimslösung für die Wehr.

Besser ist aus Sicht der Stadtverwaltung der Standort im Handerfeld. Er soll „vorrangig“ weiter geprüft werden. Das wurde auch im Stadtentwicklungsausschuss hinter verschlossenen Türen einstimmig beschlossen.

Sollte ein Feuerwehrgerätehaus im Handerfeld allerdings genauso teuer werden wie an der L 291 oder auf dem Adient-Parkplatz, wird wieder der Löschzug Dierath befragt. Das Neubauprojekt könnte sich also weiter verzögern.