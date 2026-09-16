Landwirte und Feuerwehr in Burscheid sollen an einen Tisch kommen. Das wünscht sich die CDU im Stadtrat. Thema des Treffens soll die Unterstützung durch Bauern bei Wald- und Buschbränden sein. Güllefässern und weiterem Gerät. Damit sei es gelungen, nicht nur genügend Löschwasser zu haben, sondern auch Brandnester zu bekämpfen und Brandschneisen anzulegen, schreibt CDU-Fraktionschef Richard Kretzer. Die Landwirte hätten also der Feuerwehr wertvolle Hilfe geleistet.

„Auch die Freiwillige Feuerwehr Burscheid könnte bei einem größeren Wald- oder Vegetationsbrand auf diese Unterstützung angewiesen sein“, ergänzt Kretzer. Wie real das ist, zeigt das Feuer Anfang August in Irlerhof. Eine rechtzeitige Abstimmung zwischen der Wehr und den Landwirten schaffe klare Abläufe und stelle sicher, „dass die vorhandene Hilfe im Ernstfall schnell koordiniert und eingesetzt werden kann“. Dazu müssten aber „Fähigkeiten, Gerätschaften, Zuständigkeiten sowie Fragen der Entschädigung und des Versicherungsschutzes der Landwirte vorab geklärt werden“, so der Christdemokrat.

Von der Stadtverwaltung wünscht sich die CDU, dass sie nach dem Runden Tisch im Stadtrat über die Ergebnisse berichtet.