Der neue Leiter der Kreissparkasse in Burscheid kommt von der Sparkasse Leverkusen. Marcel Feis war in der benachbarten Großstadt zuletzt Abteilungsdirektor in der Vertriebssteuerung. Der 42 Jahre alte diplomierte Sparkassenbetriebswirt habe seit 2009 aber auch schon einige Jahre eine Filiale geleitet, hieß es am Mittwoch von der Kreissparkasse Köln.

In deren Hauptstelle am Neumarkt wechselt der bisherige Leiter der Burscheider Filiale. Dirk Neubuß wird dort künftig das Betreuungscenter Personal leiten, das ist die Mitarbeiterfiliale der Kreissparkasse Köln. Neubuß war nach Unternehmensangaben 13 Jahre Regionaldirektor in Burscheid. Der 53-Jährige arbeitet seit 1992 für die Sparkasse „und blickt auf eine mehr als 20-jährige Führungslaufbahn zurück“, hieß es: 2002 wurde er in der Filiale Refrath zunächst Gruppenleiter, später stellvertretender Filialdirektor und schließlich Filialdirektor. 2013 wechselte der Sparkassenbetriebswirt nach Burscheid und übernahm die Leitung der dortigen Regionaldirektion.

Marcel Feis übernehme mit seinem Wechsel zur Kreissparkasse Köln wieder eine verantwortungsvolle Position im Kundengeschäft: „Als Regionaldirektor in Burscheid lenkt er die Geschicke eines mehr als 50-köpfigen Teams in fünf Filialen.“ Der Rheinisch-Bergische Kreis sei für Marcel Feis nicht nur neuer beruflicher Mittelpunkt, sondern auch Heimat: Gemeinsam mit seiner Familie lebe der verheiratete Vater zweier Kinder in Refrath. (tk)