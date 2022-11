Burscheid – Premiere in Burscheid: Manfred Hoth hat die erste Jubiläums-Karte von Bürgermeister Dirk Runge und Silke Riemscheid von der Initiative Treffpunkt Ehrenamt erhalten. Hoth engagiert sich bereits seit Jahren in der Turngemeinde Hilgen 04 und leitet dort seit 1997 seine eigene Tischtennisgruppe. Außerdem arbeitet er ehrenamtlich als Bürgerbusfahrer, als Schülermediator in einer Grundschule und in der Evangelischen Kirche, wie die Stadt Burscheid mitteilt. „Inzwischen sind schon weitere Anträge für die Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW bei mir eingegangen. Die werden bearbeitet und können auf Wunsch abgeholt oder zugestellt werden“, erklärt Silke Riemscheid.

Besondere Würdigung von Bürgern

Seit Mitte Juli können ehrenamtliche Helfer und Helferinnen die Ehrenamtliche-Jubiläumskarte NRW bekommen. Sie soll das langjährige Engagement der Bürger und Bürgerinnen in einem besonderen Maße würdigen. Helfer und Helferinnen, die sich mindestens seit 25 Jahren für die Gemeinschaft einsetzen, können die Karte erhalten – auch, wenn das Engagement bereits in der Vergangenheit liegt. Die Besitzerinnen und Besitzer profitieren von zahlreichen Vergünstigungen in Kommunen, beim Land und bei vielen Burscheider Einrichtungen und Unternehmen.

Ein Antrag kann von den Ehrenamtlichen selbst oder von Vorschlagenden gestellt werden. Bei weiteren Fragen dient der „Treffpunkt Ehrenamt, Initiative Burscheid“ als Ansprechpartner. Sprechstunde im Rathaus ist jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr, Raum 0.01. Telefonische Voranmeldung bei Silke Riemscheid, Tel. 02174 786016. Weitere Informationen unter www.ehrenamt-burscheid.de.