„Katastrophenbude“ Kaputte Heizung lässt Mieter im Hilgener Akazienweg verzweifeln

Hilgen – Erneut ist im Hochhaus am Akazienweg 19 nach einem Rohrbruch die Heizung defekt. Drei Heizlüfter mühen sich auf 90 Quadratmetern in der Wohnung von Gerda W. (Name von der Redaktion geändert) ab. Der Stromzähler rattert, doch bei maximal 19,6 Grad Raumtemperatur, stoßen die mobilen Geräte an ihre Grenzen. „Die Dinger packen das nicht.“

Für Gerda W. ist der äußerste Grad der Frustration wieder erreicht. Sie hat die Hausverwaltung der Gebäudewirtschaft Nord GmbH (Gewino) über die Mietminderung informiert. Ihre Anrufe und E-Mails blieben erfolglos. Der Ärger hat im Haus Nummer 19 am Akazienweg in Hilgen Geschichte.

Der Aufzug ist immer wieder defekt

Immer wieder fällt die Heizung aus und das Wort „Aufzug“ nehmen die Bewohner mit äußerster Vorsicht in den Mund. „Sobald man über ihn spricht, funktioniert er nicht“, weiß Gerda W. Mit dem Klempner stehen die Bewohner in engem Kontakt. Nachdem sie am Donnerstag den Hausmeister über den Ausfall informierten, hieß es, dass es wohl noch eine Woche dauern sollte, bis sich was tut.

Eigentümer wechselt oft

Zeitweise funktionierte gestern die Heizung, fiel dann aber wieder aus und auch Warmwasser gab es nicht mehr. Der Kommentar eines Handwerkers: „Katastrophenbude.“ Rund alle zwei Jahre, so Gerda W., wechsele der Eigentümer. Wer gerade für die Verwaltung zuständig sei, da verliere man schon einmal den Überblick. Nachdem der Winter eingekehrt ist und das Thermometer nachts deutlich unter Null fällt, ist die Hinhaltetaktik nach Ansicht von Peter Schulte von der FDP „unverantwortlich von den Eigentümern.“

Steigerung der Mieterzufriedenheit angestrebt

Die Verwaltung mit Sitz in Lübeck, war gestern weder per Telefon noch per Mail für eine Stellungnahme zu erreichen. Geschäftsführerin Yuliya Klimenchuk ist im Internet abgelichtet und äußert dort ihre Begeisterung für Nobelkarossen und Oldtimer. Die Steigerung der Mieterzufriedenheit ist ein Thema, das die Geschäftsführerin auch nennt.

Bei der vorhergehenden Wohnungsverwaltung, der Berliner Verwaltergesellschaft Peloton, war diese Zufriedenheit in Burscheid zuletzt arg strapaziert. Schon vor Jahren waren Heizung und Aufzug ein Dauerthema, die Mieter schalteten 2014 den Mieterverein Leverkusen und Anwälte ein. Die Immobilie ist dort nach wie vor bekannt.