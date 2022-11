Kinderkunsttage  Riesenameisen aus Bauschaum erobern Gemeindezentrum

Burscheid-Hilgen – Es gab eine Kiste voller Äste, die als Beine dienten. Auf dem Boden lagen unzählige Knubbel aus gehärtetem Bauschaum und die 34 Teilnehmer der Kinderkunsttage im Evangelischen Gemeindezentrum Dünweg setzten am Ende ihrer Kreativaktion mit der Klebepistolen Augen auf ihre Objekte.

Bei der Vernissage klettern Ameisen aufs Gebäude

Unzählige Hormigas, das spanische Wort für Ameisen, haben sie gestern Vormittag aus den Bauschaumknubbeln und Ästen zu Insektenkörpern zusammengesetzt, mit Farbe besprüht und zum Trocknen in den Innenhof gelegt. Bei der Vernissage am Samstag, 27. April, 18 Uhr, werden sie am Gebäude klettern. Vorbild für die Aktion sind die Installationen des kolumbianischen Künstlers Rafael Gómezbarros, der mit seinen Ameisen ganze Fassaden erobert.

Ein Sinnbild für Mut und Stärke

Immer steht das auch sinnbildlich für sein Volk, für Mut und Stärke und die Zielstrebigkeit der Ameise. Emma und Erfan trugen ihre fertigen Ameisen durch die Räume, als ob sie den Platz für die bevorstehende Installation aussuchen wollten. Und es gab auch schon einige Riesenameisen – Königinnen. Gestern war der Auftakt der Kunsttage und die sind mit zahlreichen Projekten gespickt, die der Kreativität keine Grenzen setzen dürften. Micky Maus steht ebenso auf dem Stundenplan wie Pablo Picasso, dreidimensionale Bilder werden gemalt und Fotos auf Schablonen gezogen.

Familienwappen mit der Nähmaschine

Die Teilnehmer der Kinderkunsttage können mit der Nähmaschine Familienwappen nähen und beliebt ist laut Jugendleiterin Anke Theron-Schirmer auch wieder der gute alte Brennpeter. Das ist ein Verfahren, in welchem mit dem Lötkolben Skizzen auf Holzbretter gebrannt werden.

„Wir haben total viel organisiert“, sagte Theron-Schirmer. Im zwölfköpfigen Team der Helfer sind auch vier junge Leute, die in den vergangenen Jahren selbst an den Kinderkunsttagen teilgenommen haben, bei der Evangelischen Kirche einen Juleica-Kurs mitmachten und nun selbst auf andere aufpassen. Juleica ist die Basis für das ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit. Zur Vernissage am Samstag, 18 Uhr, sind alle Kunstfreunde eingeladen. Dann können sie sich die Ergebnisse anschauen, dazu gibt es Fingerfood und Fanta.