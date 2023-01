Kürten – Am Freitag hat sich eine 60-jährige Frau in Kürten-Neuensaal schwere Verbrühungen zugezogen und einen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Dame wollte am Vormittag ihre Lockenwickler in einem Topf auf dem Herd erhitzen. Vermutlich vergaß sie den Topf auf dem Herd und das Wasser im Topf verdampfte.

Nachdem kein Wasser mehr im Topf war, gerieten die Lockenwickler in Brand. Die Frau legte zunächst ein Backblech auf den Topf um die Flammen zu ersticken. Danach goss sie Wasser in den heißen Topf. Doch durch die enorme Hitze verdampfte das Wasser sofort. Dabei kam es zu einer Verpuffung, bei der die Frau schwere Verbrühungen am Oberkörper erlitt. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (red)