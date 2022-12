Tier bleibt unversehrt Katze verursacht in Kürten Unfall mit vier Leichtverletzten

Kürten – Eine Katze hat in Kürten einen Unfall mit vier Verletzten verursacht. Wie die Bergisch Gladbacher Polizei am Sonntag mitteilte, hatte das Tier am Vorabend gegen 19.40 Uhr offenbar verkehrswidrig die Fahrbahn der Lindlarer Straße in Kürten-Sülze überquert und damit einen 20-jährigen Autofahrer aus Bergisch Gladbach zu einer Vollbremsung mit seinem Ford Focus veranlasst.

Eine hinter dem Gladbacher fahrende 21-jährige Autofahrerin aus Lindlar erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW Polo auf das bremsende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden neben dem 20-jährigen Gladbacher zwei weitere Insassen im Ford im Alter von jeweils 27 Jahren leicht verletzt. Auch die junge Frau aus Lindlar wurde leicht verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Geliebte Hühnerhaltung Anzeige Wie und warum das Federvieh immer mehr Fans findet

Milchkühe auf dem Rückzug Anzeige Weniger Rinder und Betriebe im „Bergischen Rheinland“ von Stephan Brockmeier

Kreisjägerschaft Rhein-Berg Anzeige Drohnen sollen bei der Kitzrettung helfen von Eva Burghardt

Alter, Größe und Farbe des Fells nicht bekannt

Die Katze blieb allem Anschein nach unversehrt und entfernte sich ohne weitere Umstände vom Unfallort. Eine Beschreibung von Alter, Größe oder Fell des Tieres gab es zunächst nicht.