Kulinarische Spezialitäten und mehr Vierter Burscheider Feierabendmarkt

Burscheid – Am Donnerstag, 16. September, ist es wieder soweit. Der Burscheider Feierabendmarkt lädt zum vierten Mal ins Stadtzentrum ein. Nach den ersten drei gut besuchten Märkten im Juni, Juli und August lädt der Abendmarkt im Bereich Hauptstraße/Am Markt wieder von 17 bis 21 Uhr zum Einkaufen, Bummeln und Verweilen ein. Anstatt eines klassischen Marktangebotes warten eine kleine und feine Auswahl von süßen und herzhaften Leckereien, italienische Feinkost von Casa Manforte, Kaffeespezialitäten, Schnapsvariationen, Schmuck, Dekoratives für den Garten, Öko-Artikel und mehr.

Cocktailstand der Bergischen Panther

Neben kühlen Getränke zu Erfrischung am Getränkewagen des Ballspielverein Burscheid wird es einen Cocktailstand der Bergischen Panther geben. Neu dabei ist Konstantinos Boidanidis mit seiner portugiesisch amerikanischen Fusion Kitchen. Auch der Fördermittelgeber Leader Bergisches Wasserland ist erstmalig mit einem eigenen Stand auf dem Burscheider Feierabendmarkt vertreten. Ordnungsamtsleiter Marco Fuss, dessen Amt das Event mit dem Team Bergischer Feierabendmarkt ermöglicht, berichtet: „Das Marktangebot ist immer wieder anders, je nachdem, welche Interessenten sich bei uns anmelden. Die Nachfrage von Anbietern ist mittlerweile so groß, dass es bereits eine kleine Warteliste gibt. Für den Fall von Absagen können wir dann schnell reagieren und im Rahmen der Platzkapazitäten und zu berücksichtigender Coronazahlen das Marktangebot in Burscheid erweitern.“

Neuer Feierabendmarkt Anzeige Gut besuchte Premiere in Burscheid

Im Juni soll es losgehen Anzeige Burscheid erhält einen Feierabendmarkt

Gute Stimmung bei abendlichem Markttreff

Die Burscheider, aber auch Besucher aus der Umgebung, genössen es sichtlich, sich nach Feierabend in ungezwungener Atmosphäre auf dem Marktplatz zu treffen. Selbst unter den Einschränkungen der Coronasituation mit Maskenpflicht und Abstandsregeln sei die Stimmung gut beim abendlichen Markttreff. (red)